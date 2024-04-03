У артистов, которым посчастливилось играть и общаться с Андреем Мироновым, сохранилось множество ярких воспоминаний о нём.
Удивительный факт, но при всей своей бешеной популярности Миронов никогда не воспринимал себя как звезду. Он был не просто скромным, но даже неуверенным в себе.
Актриса Алёна Яковлева вспоминала, как однажды Миронов в беседе с ней спросил, является ли он артистом её поколения. Она ответила утвердительно, но Миронов расстроенно ответил, что чувствует, что всё-таки должен соответствовать её поколению. Такой ответ говорит о том, что он ей не поверил. По словам Яковлевой, мало кто из современных артистов способен быть настолько строгим к себе.
Когда Миронов только пришёл в театр, все понимали, что это будущая звезда, но сам он относился к себе крайне критически. Это касалось не только игры, но и внешности. Миронов постоянно сидел на жёсткой диете и мог даже изнурять себя, лишь бы выглядеть как можно идеальнее. Он никогда не мог полностью принять себя и всё время находил в самом себе изъяны.
У каждой собаки присутствует свой уникальный аромат, который выполняет различные функции, такие как отпугивание хищников и привлечение партнеров.