Особенное качество Андрея Миронова, которым обладает далеко не каждый современный артист

Главное отличие Андрея Миронова от современных артистов

1:06 Your browser does not support the audio element. Кино

У артистов, которым посчастливилось играть и общаться с Андреем Мироновым, сохранилось множество ярких воспоминаний о нём.

Фото: https://vk.com/club102157 by АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ МИРОНОВ в vk.com is licensed under public domain

Удивительный факт, но при всей своей бешеной популярности Миронов никогда не воспринимал себя как звезду. Он был не просто скромным, но даже неуверенным в себе.

Актриса Алёна Яковлева вспоминала, как однажды Миронов в беседе с ней спросил, является ли он артистом её поколения. Она ответила утвердительно, но Миронов расстроенно ответил, что чувствует, что всё-таки должен соответствовать её поколению. Такой ответ говорит о том, что он ей не поверил. По словам Яковлевой, мало кто из современных артистов способен быть настолько строгим к себе.

Когда Миронов только пришёл в театр, все понимали, что это будущая звезда, но сам он относился к себе крайне критически. Это касалось не только игры, но и внешности. Миронов постоянно сидел на жёсткой диете и мог даже изнурять себя, лишь бы выглядеть как можно идеальнее. Он никогда не мог полностью принять себя и всё время находил в самом себе изъяны.