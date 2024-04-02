3 документальных фильма о бизнесменах, которые смогли достичь успеха

Pravda.Ru собрала 3 документальных фильма о бизнесменах и их успехе.
В основе сюжета проекта Валерия Панюшкина — жизнь Олега Тинькова*. Картина показывает историю борьбы бизнесмена с раком крови и последующее переосмысление существования.
В фильме Олег Тиньков сыграл самого себя.
В картине режиссёр Соня Андерсон показала историю жизни Илона Маска. Акцент проекта сделан на достижениях известного бизнесмена.
Так же, как и в предыдущем фильме нашего списка, Илон Маск исполнил роль самого себя.
Режиссёр Джон Ли Хэнкок в своей картине передал историю становления "Макдональдса" и его основателя — Рэя Крока.
Изначально заведение было малоизвестным, однако бизнесмен смог превратить его в один из самых обожаемых и узнаваемых ресторанов мира.
* признан Минюстом иноагентом
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