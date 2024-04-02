3 документальных фильма о бизнесменах, которые смогли достичь успеха

Документальные фильмы об успешных бизнесменах

1:02 Your browser does not support the audio element. Кино

Pravda.Ru собрала 3 документальных фильма о бизнесменах и их успехе.

Фото: flickr.com by 401(K) 2012 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Олег Тиньков — новая кровь", 2021 год

В основе сюжета проекта Валерия Панюшкина — жизнь Олега Тинькова*. Картина показывает историю борьбы бизнесмена с раком крови и последующее переосмысление существования.

В фильме Олег Тиньков сыграл самого себя.

"Илон Маск: Настоящий железный человек", 2018 год

В картине режиссёр Соня Андерсон показала историю жизни Илона Маска. Акцент проекта сделан на достижениях известного бизнесмена.

Так же, как и в предыдущем фильме нашего списка, Илон Маск исполнил роль самого себя.

"Основатель", 2016 год

Режиссёр Джон Ли Хэнкок в своей картине передал историю становления "Макдональдса" и его основателя — Рэя Крока.

Изначально заведение было малоизвестным, однако бизнесмен смог превратить его в один из самых обожаемых и узнаваемых ресторанов мира.

* признан Минюстом иноагентом