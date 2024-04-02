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3 документальных фильма о бизнесменах, которые смогли достичь успеха

Документальные фильмы об успешных бизнесменах

1:02
Кино

Pravda.Ru собрала 3 документальных фильма о бизнесменах и их успехе.

Документальные фильмы об успешных бизнесменах
Фото: flickr.com by 401(K) 2012 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Олег Тиньков — новая кровь", 2021 год

В основе сюжета проекта Валерия Панюшкина — жизнь Олега Тинькова*. Картина показывает историю борьбы бизнесмена с раком крови и последующее переосмысление существования. 

В фильме Олег Тиньков сыграл самого себя.

"Илон Маск: Настоящий железный человек", 2018 год

В картине режиссёр Соня Андерсон показала историю жизни Илона Маска. Акцент проекта сделан на достижениях известного бизнесмена.

Так же, как и в предыдущем фильме нашего списка, Илон Маск исполнил роль самого себя.

"Основатель", 2016 год

Режиссёр Джон Ли Хэнкок в своей картине передал историю становления "Макдональдса" и его основателя — Рэя Крока.

Изначально заведение было малоизвестным, однако бизнесмен смог превратить его в один из самых обожаемых и узнаваемых ресторанов мира.

* признан Минюстом иноагентом

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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