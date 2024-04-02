Певица Шакира заявила, что её сыновьям не понравился фильм "Барби" из-за враждебности к мужчинам

Известная певица Шакира раскритиковала фильм Греты Гервиг "Барби" из-за проявления неприязни к мужчинам. Об этом пишет портал "Deadline".
Она сообщила, что популярная картина не понравилась её детям.
"Моим сыновьям фильм совершенно не понравился. Они почувствовали, что он унижает их достоинство. И я согласна с этим в определённой степени", — сказала Шакира.
При этом певица добавила, что ей импонирует поп-культура, когда она старается расширить потенциал прекрасной половины человечества, но при этом не лишает мужчин возможности быть теми, кем они являются.
"Я воспитываю двух мальчиков. Я хочу, чтобы они чувствовали себя сильными, при этом уважая женщин. Мне нравится поп-культура, когда она пытается расширить возможности женщин, не лишая мужчин возможности быть мужчинами, а также защищать и обеспечивать", — заявила исполнительница.
Напомним, что у Шакиры есть два сына. Старшего из них зовут Милан, а младшего — Саша. Первенец родился в 2013-м, а второй ребёнок двумя годами спустя.
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