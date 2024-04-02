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Певица Шакира заявила, что её сыновьям не понравился фильм "Барби" из-за враждебности к мужчинам

Шакира раскритиковала фильм "Барби" из-за проявления неприязни к мужчинам

1:06
Кино

Известная певица Шакира раскритиковала фильм Греты Гервиг "Барби" из-за проявления неприязни к мужчинам. Об этом пишет портал "Deadline".

Шакира раскритиковала фильм "Барби" из-за проявления неприязни к мужчинам
Фото: flickr.com by oouinouin is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Она сообщила, что популярная картина не понравилась её детям.

"Моим сыновьям фильм совершенно не понравился. Они почувствовали, что он унижает их достоинство. И я согласна с этим в определённой степени", — сказала Шакира.

При этом певица добавила, что ей импонирует поп-культура, когда она старается расширить потенциал прекрасной половины человечества, но при этом не лишает мужчин возможности быть теми, кем они являются.

"Я воспитываю двух мальчиков. Я хочу, чтобы они чувствовали себя сильными, при этом уважая женщин. Мне нравится поп-культура, когда она пытается расширить возможности женщин, не лишая мужчин возможности быть мужчинами, а также защищать и обеспечивать", — заявила исполнительница.

Напомним, что у Шакиры есть два сына. Старшего из них зовут Милан, а младшего — Саша. Первенец родился в 2013-м, а второй ребёнок двумя годами спустя.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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