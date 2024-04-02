Такими мы их ещё не видели: попугай Кеша предстанет в новом мультфильме юным птенцом, а кот Матроскин — маленьким котёнком

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"Союзмультфильм" выпустит короткометражку о детстве кота Матроскина и попугая Кеши

1:05
Кино

"Союзмультфильм" анонсировал выход анимационной короткометражки о детстве знаменитых героев советских мультфильмов. Премьера состоится летом.

"Союзмультфильм" выпустит короткометражку о детстве кота Матроскина и попугая Кеши
Фото: https://vk.com/soyuzmultfilm by Союзмультфильм в vk.com is licensed under public domain

Современные дети смогут увидеть эпизоды из детства кота Матроскина, попугая Кеши и Львёнка из мультфильма "Как львёнок и черепаха пели песню".

"Мы хотим сделать это для того, чтобы влюбить в нашу "золотую коллекцию" и её героев детей дошкольного возраста — то есть совсем маленьких детей", — сказала на весеннем лицензионном саммите председатель совета директоров "Союзмультфильма" Юлиана Слащёва.

Она с сожалением добавила, что современные дети, возможно, уже не интересуются классикой советской мультипликации, но это всегда можно исправить, сочетая старое с новым.

Слащёва напомнила, что объединение героев разных мультфильмов в одной ленте — не первый опыт на "Союзмультфильме". Год назад была выпущена короткометражка "Принцессы. Сказочный голос", в которой участвовали принцессы из разных мультфильмов — "Летучий корабль", "Бременские музыканты", "Дюймовочка", "Принцесса и людоед".

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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