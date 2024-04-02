Самые масштабные сцены авиакатастроф: фильмы о реальных подвигах российских летчиков и чудом спасшихся пассажирах

В России сняли отличные фильмы о летчиках, авиации и несгибаемых пассажирах

Современные российские фильмы, которые стоит посмотреть ценителям историй о высоте и авиации. В первом показана история про героического летчика, а вторая картина рассказывает про девушку, сумевшую выжить в экстремальных условиях Уссурийской тайги.

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Фильм "На солнце, вдоль рядов кукурузы", снятый в 2023 году рассказывает о подвиге российского летчика Дамира Юсупова в исполнении Егора Бероева. Тремя годами им раньше восхищалась вся Россия. В один из рейсов из аэропорта Жуковский в Симферополь в двигатель самолета, которым он управлял, попала чайка. Отказ турбины мог привести к крушению, но опытный пилот, с детства мечтавший по примеру своего отца покорить небо, принял единственно верное решение. Благодаря отваге и профессионализму, пилоту удалось спасти жизни 233 пассажиров, посадив самолет посреди кукурузного поля. Несмотря на то, что конец истории был предопределен реальным событием, фильм держит в невероятном напряжении и сопереживании героям, попавшим в невероятный круговорот событий.

"Одна", 2022 года. Это щемящая душу ретродрама о женской силе духа и несгибаемости русского характера, основу которой составила история Ларисы Савицкой, чью роль исполнила Надежда Калеганова. Картина рассказывает об авиакатастрофе над Амурской областью в 1981 году. Из всех пассажиров и членов экипажа выжила только Лариса, которая вместе с мужем возвращалась в Благовещенск из свадебного путешествия. Столкновение с военным бортом привело к крушению самолета. Девушка стала единственной, кто остался в живых после падения с 5-километровой высоты. Израненная, напуганная, совершенно одинокая среди целого океана тайги…

Эту женщину теперь называют самым везучим человеком на Земле, "девушкой, которая выжила", амурским Фениксом и ангелом рейса 811. Однажды она сказала о себе в одном из интервью:

"Видимо, я любимая девочка у Бога".