Самые масштабные сцены авиакатастроф: фильмы о реальных подвигах российских летчиков и чудом спасшихся пассажирах

Современные российские фильмы, которые стоит посмотреть ценителям историй о высоте и авиации. В первом показана история про героического летчика, а вторая картина рассказывает про девушку, сумевшую выжить в экстремальных условиях Уссурийской тайги.

