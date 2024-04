77-летняя Татьяна Васильева рассказала, как переломала все кости на сцене и стала завсегдатаем травмпункта

Актриса Татьяна Васильева, которой уже далеко за 70, рассказала, что не раз получала травмы на сцене. Дело в том, что Татьяна стремится максимально погрузиться в каждую роль, поэтому сама выполняет сложные трюки, порой садится на шпагат, если этого требует сюжет.

Фото: commons.wikimedia by Щекинов Алексей Викторович is licensed under Creative Commons Attribution