77-летняя Татьяна Васильева рассказала, как переломала все кости на сцене и стала завсегдатаем травмпункта

Актриса Татьяна Васильева, которой уже далеко за 70, рассказала, что не раз получала травмы на сцене. Дело в том, что Татьяна стремится максимально погрузиться в каждую роль, поэтому сама выполняет сложные трюки, порой садится на шпагат, если этого требует сюжет.
Иногда ее самоотверженность доводит актрису до травмпункта, где она уже давно свой пациент. Ее там прекрасно знают и даже принимают без очереди.
За время работы звезда театра и кино ломала плечо, две лучевые кости и запястье на одной руке, две лучевые кости на другой руке, а также два больших пальца на ногах. Веселый и юморной характер не дает Татьяне унывать и плакаться из-за подобных неприятностей. Она всегда на позитиве и не пропускает спектакли даже с переломанными руками. Никакая боль не может заставить ее подвести коллег по сцене и любимых зрителей.
Васильева поделилась, что пару раз умудрялась сломать пальцы, выбирая костюмы для спектакля. Так было в Италии и в Турции. А во Франции ей пришлось кутаться в плащ, чтобы не было видно загипсованную руку.
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