77-летняя Татьяна Васильева рассказала, как переломала все кости на сцене и стала завсегдатаем травмпункта

Татьяна Васильева рассказала, как перенесла серьезные травмы полученные на сцене

Актриса Татьяна Васильева, которой уже далеко за 70, рассказала, что не раз получала травмы на сцене. Дело в том, что Татьяна стремится максимально погрузиться в каждую роль, поэтому сама выполняет сложные трюки, порой садится на шпагат, если этого требует сюжет.

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Иногда ее самоотверженность доводит актрису до травмпункта, где она уже давно свой пациент. Ее там прекрасно знают и даже принимают без очереди.

За время работы звезда театра и кино ломала плечо, две лучевые кости и запястье на одной руке, две лучевые кости на другой руке, а также два больших пальца на ногах. Веселый и юморной характер не дает Татьяне унывать и плакаться из-за подобных неприятностей. Она всегда на позитиве и не пропускает спектакли даже с переломанными руками. Никакая боль не может заставить ее подвести коллег по сцене и любимых зрителей.

Васильева поделилась, что пару раз умудрялась сломать пальцы, выбирая костюмы для спектакля. Так было в Италии и в Турции. А во Франции ей пришлось кутаться в плащ, чтобы не было видно загипсованную руку.