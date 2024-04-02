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77-летняя Татьяна Васильева рассказала, как переломала все кости на сцене и стала завсегдатаем травмпункта

Татьяна Васильева рассказала, как перенесла серьезные травмы полученные на сцене

Кино

Актриса Татьяна Васильева, которой уже далеко за 70, рассказала, что не раз получала травмы на сцене. Дело в том, что Татьяна стремится максимально погрузиться в каждую роль, поэтому сама выполняет сложные трюки, порой садится на шпагат, если этого требует сюжет.

Татьяна Васильева рассказала, как перенесла серьезные травмы полученные на сцене
Фото: commons.wikimedia by Щекинов Алексей Викторович is licensed under Creative Commons Attribution

Иногда ее самоотверженность доводит актрису до травмпункта, где она уже давно свой пациент. Ее там прекрасно знают и даже принимают без очереди.

За время работы звезда театра и кино ломала плечо, две лучевые кости и запястье на одной руке, две лучевые кости на другой руке, а также два больших пальца на ногах. Веселый и юморной характер не дает Татьяне унывать и плакаться из-за подобных неприятностей. Она всегда на позитиве и не пропускает спектакли даже с переломанными руками. Никакая боль не может заставить ее подвести коллег по сцене и любимых зрителей.

Васильева поделилась, что пару раз умудрялась сломать пальцы, выбирая костюмы для спектакля. Так было в Италии и в Турции. А во Франции ей пришлось кутаться в плащ, чтобы не было видно загипсованную руку.

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Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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