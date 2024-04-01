Киностудия "Союзмультфильм" планирует открыть в Москве квартиру Дяди Фёдора, а также провести ряд других акций

Киностудия "Союзмультфильм" проведёт несколько нестандартных акций к своему 88-летию, передаёт информационное агентство "Интерфакс".
Так, в Москве планируется открытие квартиры Дяди Фёдора. Её сможет арендовать любой желающий и провести там время.
При этом "Союзмультфильм" в отдельных городах хочет временно присвоить улицам имена известных героев студии.
Наряду с названными мерами, будет показана короткометражная картина. В ней персонажи мультфильмов "золотой коллекции" предстанут в юном обличье.
"Мы хотим сделать это для того, чтобы влюбить в нашу "золотую коллекцию" и её героев детей дошкольного возраста — то есть совсем маленьких детей, которые сегодня, может быть, уже не смотрят "золотую коллекцию", — прокомментировала инициативу Юлиана Слащёва, председатель Совета директоров киностудии.
"Союзмультфильм" образовался 10 июня 1936 года. За время своей деятельности, он выпустил целое множество популярных анимационных картин. К таковым, например, относятся "Ну, погоди!", "Трое из Простоквашино" и "Винни-Пух".
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