Киностудия "Союзмультфильм" планирует открыть в Москве квартиру Дяди Фёдора, а также провести ряд других акций

"Союзмультфильм" откроет в столице квартиру Дяди Фёдора

1:07 Your browser does not support the audio element. Кино

Киностудия "Союзмультфильм" проведёт несколько нестандартных акций к своему 88-летию, передаёт информационное агентство "Интерфакс".

Фото: flickr.com by Lucélia Ribeiro is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Так, в Москве планируется открытие квартиры Дяди Фёдора. Её сможет арендовать любой желающий и провести там время.

При этом "Союзмультфильм" в отдельных городах хочет временно присвоить улицам имена известных героев студии.

Наряду с названными мерами, будет показана короткометражная картина. В ней персонажи мультфильмов "золотой коллекции" предстанут в юном обличье.

"Мы хотим сделать это для того, чтобы влюбить в нашу "золотую коллекцию" и её героев детей дошкольного возраста — то есть совсем маленьких детей, которые сегодня, может быть, уже не смотрят "золотую коллекцию", — прокомментировала инициативу Юлиана Слащёва, председатель Совета директоров киностудии.

"Союзмультфильм" образовался 10 июня 1936 года. За время своей деятельности, он выпустил целое множество популярных анимационных картин. К таковым, например, относятся "Ну, погоди!", "Трое из Простоквашино" и "Винни-Пух".