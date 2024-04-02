Чернокожая актриса сыграет юную Капулетти в новой постановке "Ромео и Джульетты"

Молодая чернокожая актриса Франческа Амевуда-Риверс исполнит роль Джульетты в новой постановке "Ромео и Джульетта", которая состоится в лондонском театре Герцога Йоркского.
Премьера спектакля намечена на 11 мая 2024 года. Это дебютная театральная роль актрисы, которая сейчас играет эпизодические роли в сериалах. Роль Ромео достанется звезде "Человека-Паука" Тому Холланду. За постановку отвечает Джейми Ллойд, который старается привлекать в театр молодежь особым стилем и экспрессией.
"Я очень рад объявить наш актерский состав для "Ромео и Джульетты". Мне не терпится приступить к работе, и я знаю, что вместе мы создадим что-то действительно особенное", — говорится в заявлении Тома Холланда.
Франческа Амевуда-Риверс свою карьеру начала с небольшой роли в сериале "Непутевая учеба", других значимых работ в ее фильмографии пока нет.
Актриса призналась, что участие в постановке "Ромео и Джульетта" с Джейми Ллойдом в престижном Вест-Энде стало исполнением ее мечты. Со своей стороны она готова привнести новую энергию в эту историю.
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