Александр Збруев — 60 лет с любимым театром, 55 лет с любимой женщиной

Александру Збруеву исполнилось 86 лет

Александр Збруев, известный советский и российский актер, после съемок в сериале "Содержанки" редко даёт интервью и делится подробностями своей жизни. Но несмотря на это, поклонники продолжают ждать его новых ролей в кино.

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После 9-го класса брат пристроил молодого Збруева абитуриентом Театрального училища имени Б. В. Щукина. Учителем юного актера был Владимир Этуш, который и привил ему любовь к театру. В 1961-м Александр выпустился из "Щуки" и поступил в Ленком, где служит уже 60 лет. Актер вообще отличается завидной постоянностью. С любимой женщиной Людмилой Савельевой он вместе прожил 55 лет.

31 марта артисту исполнилось 86 лет. В этом году он стал дедушкой — дочь Татьяна подарила ему внука, которого назвали Львом. В настоящее время артист охотно осваивается с ролью дедушки, а к новым ролям подходит весьма выборочно. Впрочем, он не исключает, что если поступит достойное предложение, то он с удовольствием вернется на съемочную площадку.

"У меня все есть. Хорошая квартира, машина, есть куда ее ставить, а в Москве это важно. Я могу позволить себе поехать в любую страну, если, конечно, политические отношения с ней нормальные. И я люблю помогать детям, родным и близким людям — не потому, что я такой хороший, а потому, что это моя потребность и радость и я могу себе это позволить", — говорит актер.

В феврале 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ о награждении артиста орденом "Александра Невского" за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства.