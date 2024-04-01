3 известных зарубежных актёров, которые обожают читать русскую литературу

Знаменитые зарубежные актёры, которые любят русскую литературу

1:01 Your browser does not support the audio element. Кино

Pravda.Ru сделала подборку актёров, которую обожают читать русскую литературу.

Фото: commons.wikimedia.org by Ioannasargioti is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Дэниел Рэдклифф

Звезда "Гарри Поттера" признавался, что его любимая книга — "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова.

При этом он знаком и с другими классиками русской литературы. Например, он читал произведения Николая Гоголя, Евгения Замятина и Фёдора Достоевского, а также многих других авторов.

Джордж Клуни

Книга известного писателя Льва Толстого "Война и мир" является самой любимой у голливудского актёра Джорджа Клуни. Также он обожает и роман этого же автора "Анна Каренина".

Оба произведения деятель кино готов перечитывать снова и снова.

Киану Ривз

Знаменитый актёр Киану Ривз изучал русский язык для съёмок некоторых фильмов. При этом он даже прочёл пьесу "Гамлет" на нашем языке.

Из классиков русской литературы, актёру больше всего нравятся произведения Антона Чехова, Фёдора Достоевского и Льва Толстого.