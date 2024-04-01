Стала известна дата премьеры сериала "Тень Чикатило" с Дмитрием Нагиевым

Премьера сериала "Тень Чикатило" с Дмитрием Нагиевым состоится 4 апреля

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Стала известна дата премьеры сериала "Тень Чикатило", в котором роль Андрея Чикатило исполнил Дмитрий Нагиев. Об этом пишет издание "Российская газета".

Фото: commons.wikimedia.org by Cornischong at Luxembourgish Wikipedia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Сообщается, что картину Сарика Андреасяна и Давида Дадунашвили впервые покажут 4 апреля в онлайн-кинотеатре Okko. "Тень Чикатило" — спин-офф популярного сериала "Чикатило".

Действие ленты, в основу которой легли реальные события, происходит в 90-х годах прошлого века. На протяжении многих лет Дмитрию Попцову удаётся заметать свои следы и наводить страх на Иркутскую область. Однако, в конечном итоге, у сотрудников милиции получается изловить жестокого и опасного маньяка.