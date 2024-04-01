Так и не попали в фильм: актёры, которых вырезали из известных картин

Pravda.Ru сделала подборку актёров, которые не попали в финальную версию фильмов, несмотря на то, что все сцены с их участием были отсняты.
В картине "Война миров Z" должен был появиться Константин Хабенский. Однако этого так и не произошло.
По изначальной задумке часть фильма должна была происходить в России, в которой персонаж актёра помогал бы герою Брэда Питта выживать в зомби-апокалипсисе.
Однако создатели картины по итогу решили не включать сцены в финальную версию. Они посчитали, что моменты нарушат всю сценарную конструкцию проекта.
Когда Роберт Паттинсон только начинал сниматься в кино, он принял участие в картине "Ярмарка тщеславия".
Но продюсеры и режиссёр сочли, что герой актёра не оказывает абсолютно никакого влияния на ход сюжета. Поэтому его решили убрать.
Вырезанные эпизоды, в которых фигурирует Роберт Паттинсон, появились лишь в DVD-версии проекта.
Тоби Магуайр должен был исполнить эпизодическую роль журналиста в картине "Жизнь Пи".
Однако все сцены со звездой "Человека-паука" убрали из финальной версии фильма. Создатели посчитали, что деятель кино слишком известен для роли.
В итоге все моменты с Тоби Магуайром сняли заново с менее именитым актёром Рейфом Споллом.
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