Так и не попали в фильм: актёры, которых вырезали из известных картин

Этих актёров вырезали из финальных версий фильмов

1:28 Your browser does not support the audio element. Кино

Pravda.Ru сделала подборку актёров, которые не попали в финальную версию фильмов, несмотря на то, что все сцены с их участием были отсняты.

Фото: commons.wikimedia.org by Runner1616 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Константин Хабенский, "Война миров Z"

В картине "Война миров Z" должен был появиться Константин Хабенский. Однако этого так и не произошло.

По изначальной задумке часть фильма должна была происходить в России, в которой персонаж актёра помогал бы герою Брэда Питта выживать в зомби-апокалипсисе.

Однако создатели картины по итогу решили не включать сцены в финальную версию. Они посчитали, что моменты нарушат всю сценарную конструкцию проекта.

Роберт Паттинсон, "Ярмарка тщеславия"

Когда Роберт Паттинсон только начинал сниматься в кино, он принял участие в картине "Ярмарка тщеславия".

Но продюсеры и режиссёр сочли, что герой актёра не оказывает абсолютно никакого влияния на ход сюжета. Поэтому его решили убрать.

Вырезанные эпизоды, в которых фигурирует Роберт Паттинсон, появились лишь в DVD-версии проекта.

Тоби Магуайр, "Жизнь Пи"

Тоби Магуайр должен был исполнить эпизодическую роль журналиста в картине "Жизнь Пи".

Однако все сцены со звездой "Человека-паука" убрали из финальной версии фильма. Создатели посчитали, что деятель кино слишком известен для роли.

В итоге все моменты с Тоби Магуайром сняли заново с менее именитым актёром Рейфом Споллом.