Режиссер Бабанова раскрыла, что Иннокентий Смоктуновский работал на МВД

Режиссер Бабанова из архива узнала, что Иннокентий Смоктуновский работал в системе МВД СССР

Иннокентий Смоктуновский, как оказалось, имел свои профессиональные тайны. Новые факты о биографии актера стали известны благодаря новой театральной постановке, которую покажут к его 100-летию — 28 марта 2024 года.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Режиссер спектакля, посвященного великому актеру, Анна Бабанова раскрыла ранее запрещенные архивы. Из них следует, что Иннокентий Михайлович в 1946 году-1951 годах служил в Норильском театре, который в то время входил в систему МВД СССР и Смоктуновский подписал соответствующий документ, где обязался "хранить в строжайшем секрете, не разглашать все известные мне обстоятельства…".

В годы Великой отечественной войны Смоктуновский прошел славный боевой путь, но из-за того что побывал в плену (из которого бежал), ему был закрыт путь в Москву. Поэтому свою службу Мельпомене он начинал на Севере. После того как ему удалось обосноваться в столице, актер долго не мог найти место в театре. Его худоба, долговязость, голубые прозрачные глаза и странный вкрадчивый голос не были востребованы на сцене.

Волей случая Смоктуновскому предложили сыграть князя Мышкина в "Идиоте", и эта роль сделала его знаменитым в театральных кругах. Дальше ему удалось построить блестящую карьеру не только на сцене, но и в кино.