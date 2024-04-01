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Режиссер Бабанова раскрыла, что Иннокентий Смоктуновский работал на МВД

Режиссер Бабанова из архива узнала, что Иннокентий Смоктуновский работал в системе МВД СССР

Кино

Иннокентий Смоктуновский, как оказалось, имел свои профессиональные тайны. Новые факты о биографии актера стали известны благодаря новой театральной постановке, которую покажут к его 100-летию — 28 марта 2024 года.

Режиссер Бабанова из архива узнала, что Иннокентий Смоктуновский работал в системе МВД СССР
Фото: Нейросеть Шедеврум

Режиссер спектакля, посвященного великому актеру, Анна Бабанова раскрыла ранее запрещенные архивы. Из них следует, что Иннокентий Михайлович в 1946 году-1951 годах служил в Норильском театре, который в то время входил в систему МВД СССР и Смоктуновский подписал соответствующий документ, где обязался "хранить в строжайшем секрете, не разглашать все известные мне обстоятельства…".

В годы Великой отечественной войны Смоктуновский прошел славный боевой путь, но из-за того что побывал в плену (из которого бежал), ему был закрыт путь в Москву. Поэтому свою службу Мельпомене он начинал на Севере. После того как ему удалось обосноваться в столице, актер долго не мог найти место в театре. Его худоба, долговязость, голубые прозрачные глаза и странный вкрадчивый голос не были востребованы на сцене.

Волей случая Смоктуновскому предложили сыграть князя Мышкина в "Идиоте", и эта роль сделала его знаменитым в театральных кругах. Дальше ему удалось построить блестящую карьеру не только на сцене, но и в кино.

А.С.Пушкин "Не дай мне Бог сойти с ума"
Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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