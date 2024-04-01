Диана Арбенина, сыгравшая следователя в сериале "Обоюдное согласие", выпустила клип на одноимённую песню о домашнем насилии

Диана Арбенина представила клип на песню "Обоюдное согласие" из одноимённого сериала

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Диана Арбенина выпустила клип на песню "Обоюдное согласие", которую спела в одноимённом сериале Валерии Гай Германики.

Фото: https://vk.com/thenightsnipers by Диана Арбенина. Ночные Снайперы в vk.com is licensed under public domain

В клипе показаны кадры из сериала, сменяющиеся крупными планами певицы. Песня, как и сериал, посвящена теме домашнего насилия и тому, что ни один человек не рождается для унижений и издевательств.

"Тема насилия в семье — этого стыдного гадкого абьюза — глубоко тронула меня. До съёмок в сериале я не задумывалась над этой абсолютно реальной проблемой, которую скрывают жертвы. Над этой трагедией, которую изнасилованные избитые люди носят в себе, как бомбу. Но, как по классике, ружьё, висящее на стене, неминуемо выстреливает. Буду рада, если этой песней смогу помочь вырваться из клетки тем, кто в ней оказался. Сделайте первый шаг. Дальше мы вас подхватим", — написала Арбенина в своей группе в vk.com.

В сериале героиня Арбениной — следователь Анна — занимается делом Марины, которая с ножом набросилась на своего мужа, успешно продвигавшегося по карьерной лестнице. До этого события отношения супругов казались идеальными, но в ходе расследования вскрываются многие вещи, которые говорят о том, что не всё было так гладко.

Роль Марины исполнила Глафира Тарханова, а её мужа сыграл Максим Ползиков. В написании сценария приняла участие практикующий психолог и психотерапевт Татьяна Салахиева-Талал.