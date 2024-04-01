Настасья Самбурская раскрыла, почему в российском шоу-бизнесе ее считают высокомерной

Самбурская признала, что не вписывается в светское общество из-за своего характера

Российская актриса Настасья Самбурская пользуется популярностью не только в профессии, но и в социальных сетях. Она отличается резкостью и прямолинейностью в общении, не лезет за словом в карман и не стесняется говорить правду в лицо.

Фото: t.me/samburskayan

Не каждый потерпит рядом такого человека, тем более в шоу-бизнесе, где лицемерие в порядке вещей. С этим и связаны нелицеприятные высказывания в ее адрес со стороны коллег по цеху. В ответ на вопрос подписчика, почему ее считают высокомерной, Настасья легко признала, что ее характер действительно не вписывается в светское общество. Чтобы прижиться в тусовке и стать своей, нужно носить маску "благочестивой Марты", а она не считает нужным скрывать свои эмоции.

Актриса часто сталкивается с критикой и в Интернете. По ее мнению, хейтеры выплескивают на нее негатив из элементарной зависти.