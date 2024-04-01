Пластический хирург рассказал, как Максим Галкин* умудряется выглядеть так молодо

Хирург Вдовин разглядел, что Галкин* скрывает за фильтрами брыли и мешки под глазами

Пользователи Сети давно заметили, что Максим Галкин*(признанный иноагентом на территории РФ) выглядит так, будто ему удалось победить возраст. Комментируя его моложавость, пластический хирург Александр Вдовин поделился профессиональным мнением, о средствах, к которым может прибегать шоумен для сохранения молодости.

Фото: kleo.ru

Доктор заявил, что сразу бросается в глаза хорошая физическая форма. Видимо артист ведёт здоровый образ жизни, следит за собой, проводит немало времени в спортзале. Но если сравнить его фото в соцсетях и на концертах или в соцсетях других людей, то становится очевидным, что он просто использует фильтры, которые создают видимость свежести лица.

"Максим*, это видно, бывает у косметологов, однако я бы не сказал, что он выглядит так уж вызывающе молодо. К тому же, если вы посмотрите его фото в собственных соцсетях и те, которые сделаны случайными зрителями или фотографами на концертах, то заметите явную разницу. Объяснение до банальности просто: юморист во время фото или видеозаписи активно использует фильтры. Именно поэтому его лицо выглядит настолько молодо, что он кажется совсем мальчишкой".

При детальном изучении неотфильтрованных снимков и видео, можно увидеть у него птозные изменения, второй подбородок, брыли, мешки под глазами и нависание век. К тому же его тонкая кожа с возрастом истончилась еще больше, которая истончается. В случае с галкиным, хирург рекомендовал ему аппаратные процедуры: игольчатый RF-лифтинг Fractora, ультразвуковую терапию или RF-лифтинг Thermage раз в год-полтора.

Но если нужны "быстрые" изменения, поможет процедура LUMECCA, которую часто называют "процедурой с эффектом фотошопа". Она даст заметный эффект лифтинга, улучшит качество кожи и маскирует множественные мимические морщины. Насколько длительный эффект дает процедура, доктор не уточнил.