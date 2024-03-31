"Не могу смотреть": Юрий Стоянов признался, что ему никогда не нравились первые выпуски "Городка"

Актёр Стоянов заявил, что ему не нравятся первые выпуски "Городка"

Многие помнят передачу "Городок". В непростое для россиян время эта программа успокаивала и давала возможность отдохнуть. Однако в беседе с порталом WomanHit один из создателей шоу Юрий Стоянов призвал не смотреть первые серии "Городка".

Фото: vk.com by Юрий Стоянов is licensed under public domain

"Мне не нравились все первые эпизоды "Городка". Но их нельзя удалить, это уже часть истории. Каждый раз, когда я говорю: "пожалуйста, не смотрите", это становится сигналом к тому, чтобы зрители обязательно посмотрели", — высказался артист.

Он вспомнил, что ему приходилось играть женщин, так как его партнёр Илья Олейников не желал сбривать усы. Однако, по признанию самого актёра, эти роли никогда не доставляли ему удовольствия. Но зрители не согласны с любимым артистом и с удовольствием смотрят все серии полюбившейся программы.

Стоит отметить, что автором названия телешоу является Стоянов. В то время он работал в Большом драматическом театре и играл в спектакле "Наш городок", поставленном по пьесе американского драматурга Торнтона Уайлдера. Стоянов перенял название и чуточку изменил его — до "Городок N". Позже латинская буква отпала.