"Не могу смотреть": Юрий Стоянов признался, что ему никогда не нравились первые выпуски "Городка"

Многие помнят передачу "Городок". В непростое для россиян время эта программа успокаивала и давала возможность отдохнуть. Однако в беседе с порталом WomanHit один из создателей шоу Юрий Стоянов призвал не смотреть первые серии "Городка".

Фото: vk.com by Юрий Стоянов is licensed under public domain