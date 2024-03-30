Объявлена дата премьеры фильма Роберта Земекиса "Здесь"

Фильм Роберта Земекиса "Здесь" с Томом Хэнксом и Робин Райт выйдет в прокат 27 ноября

0:45 Your browser does not support the audio element. Кино

Стала известна дата премьеры фильма "Здесь" режиссёра Роберта Земекиса. Об этом пишет портал "Deadline".

Фото: commons.wikimedia.org by Kotivalo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Первые показы картины на больших экранах должны состоятся 27 ноября. В ней главные роли исполнят известные актёры — Том Хэнкс и Робин Райт. В основу проекта положен одноимённый роман Ричарда МакГуайра.

Действие картины разворачивается в одном помещении, в котором показываются несколько столетий. В этой комнате образовываются и распадаются влюблённые пары, а также познаётся утрата, борьба и надежда.

Ранее Pravda.Ru сообщала о том, что в фильме Роберта Земекиса "Назад в будущее" обнаружили киноляп.