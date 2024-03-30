Объявлена дата премьеры фильма Роберта Земекиса "Здесь"

Стала известна дата премьеры фильма "Здесь" режиссёра Роберта Земекиса. Об этом пишет портал "Deadline".
Первые показы картины на больших экранах должны состоятся 27 ноября. В ней главные роли исполнят известные актёры — Том Хэнкс и Робин Райт. В основу проекта положен одноимённый роман Ричарда МакГуайра.
Действие картины разворачивается в одном помещении, в котором показываются несколько столетий. В этой комнате образовываются и распадаются влюблённые пары, а также познаётся утрата, борьба и надежда.
Ранее Pravda.Ru сообщала о том, что в фильме Роберта Земекиса "Назад в будущее" обнаружили киноляп.
Два эксперта делятся своими предпочтениями в домашнем уходе за кожей, направленном на профилактику появления морщин и борьбу с признаками старения, а также в салонных процедурах от филлеров до плазмотерапии.