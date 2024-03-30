Актриса Кирстен Данст рассказала, какого было целовать Человека-паука

Кирстен Данст вспомнила о поцелуе с Тоби Магуайром: "Это было довольно неприятно"

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Актриса Кирстен Данст, которая исполнила роль Мэри Джейн в фильме "Человек-паук", рассказала о сцене поцелуя с коллегой Тоби Магуайром. Её слова привёл портал "Deadline".

Фото: flickr.com by Roger Murmann is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Речь идёт о моменте, когда главный герой Человек-паук повис вниз головой, и его поцеловала возлюбленная Мэри Джейн.

Кирстен Данст сообщила, что незадолго до съёмок сцены, режиссёр Сэм Рэйми дал ей книгу о поцелуях. Таким образом она должна была вдохновиться. Однако съёмки момента оказались неприятными.

"Я помню, как Сэм Рэйми дал мне книгу о знаменитых поцелуях, чтобы я вдохновилась. Он очень хотел сделать эту сцену особенной. Но это было довольно неприятно. Шёл проливной дождь, было холодно, Тоби не мог дышать, так что мне казалось, что я его реанимирую", — поделилась актриса.

Ранее Pravda.Ru писала, что фотографы смогли отыскать настоящего Человека-паука.