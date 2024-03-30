Актриса Кирстен Данст рассказала, какого было целовать Человека-паука

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Кирстен Данст вспомнила о поцелуе с Тоби Магуайром: "Это было довольно неприятно"

0:57
Кино

Актриса Кирстен Данст, которая исполнила роль Мэри Джейн в фильме "Человек-паук", рассказала о сцене поцелуя с коллегой Тоби Магуайром. Её слова привёл портал "Deadline".

Кирстен Данст вспомнила о поцелуе с Тоби Магуайром: "Это было довольно неприятно"
Фото: flickr.com by Roger Murmann is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Речь идёт о моменте, когда главный герой Человек-паук повис вниз головой, и его поцеловала возлюбленная Мэри Джейн.

Кирстен Данст сообщила, что незадолго до съёмок сцены, режиссёр Сэм Рэйми дал ей книгу о поцелуях. Таким образом она должна была вдохновиться. Однако съёмки момента оказались неприятными. 

"Я помню, как Сэм Рэйми дал мне книгу о знаменитых поцелуях, чтобы я вдохновилась. Он очень хотел сделать эту сцену особенной. Но это было довольно неприятно. Шёл проливной дождь, было холодно, Тоби не мог дышать, так что мне казалось, что я его реанимирую", — поделилась актриса.

Ранее Pravda.Ru писала, что фотографы смогли отыскать настоящего Человека-паука.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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