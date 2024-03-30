Шоураннеры сериала "Игра престолов" рассказали, каких персонажей им было приятно убрать из ленты

Создатели "Игры престолов" заявили, что рады избавиться от "плохих парней" в ленте

0:53 Your browser does not support the audio element. Кино

Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс, шоураннеры сериала "Игра престолов", рассказали, каких героев им было приятно убить в ленте. Об этом пишет издание "The Hollywood Reporter" со ссылкой на подкаст "Happy Sad Confused".

Фото: commons.wikimedia.org by Marianna Amill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Создатели картины сообщили, что им было приятно избавиться от действительно "плохих парней": Джоффри и Рамси Болтона.

"В сериале "Игра престолов" было так много убийств хороший парней... Наконец, нам удалось убить и Джоффри в 4-м сезоне, и Рамси Болтона в 6-м. Было довольно отрадно вернуться к старомодным убийствам по-настоящему плохих парней. Присутствовало ощущение, что это отчасти сбалансировало чашу весов", — сказали они.

Ранее Pravda.Ru писала, что второй сезон сериала "Дом дракона" (приквел "Игры престолов") выйдет на экраны этим летом — 16 июня 2024 года.