Врачи диагностировали у актрисы Кристины Эпплгейт 30 поражений головного мозга

Жизнь — не сказка: врачи обнаружили 30 поражений головного мозга у актрисы Кристины Эпплгейт

1:05 Your browser does not support the audio element. Кино

Кристина Эпплгейт, звезда картин "Друзья" и "Прощай навсегда", рассказала подкасту "Armchair Expert" о своих проблемах из-за рассеянного склероза.

Фото: freepik.com by pressfoto is licensed under public domain

По словам актрисы, у неё возникло 30 поражений головного мозга на фоне болезни. Из-за этого она начала испытывать тревожность, которая её долго не покидает.

"Я переживаю из-за этого. Непросто сидеть и думать о своих 30 поражениях мозга", — призналась Кристина Эпплгейт.

При этом ранее издание "People" писало, что актрисе приходится носить памперс по причине болезни.

"Ну, вы писаетесь в штаны, потому что невозможно вовремя добраться до туалета. Так что да, подгузники", — сказала она.

Напомним, что Кристине Эпплгейт сейчас 52 года. У неё диагностировали патологию в 2021-м.

При рассеянном склерозе клетки иммунной системы атакуют головной и спинной мозг пациента. Симптомы могут быть самыми различными. Довольно часто они выражаются в проблемах со зрением, постоянной усталости, трудностях с поддержанием равновесия.