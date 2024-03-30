Врачи диагностировали у актрисы Кристины Эпплгейт 30 поражений головного мозга

Кристина Эпплгейт, звезда картин "Друзья" и "Прощай навсегда", рассказала подкасту "Armchair Expert" о своих проблемах из-за рассеянного склероза.
По словам актрисы, у неё возникло 30 поражений головного мозга на фоне болезни. Из-за этого она начала испытывать тревожность, которая её долго не покидает.
"Я переживаю из-за этого. Непросто сидеть и думать о своих 30 поражениях мозга", — призналась Кристина Эпплгейт.
При этом ранее издание "People" писало, что актрисе приходится носить памперс по причине болезни.
"Ну, вы писаетесь в штаны, потому что невозможно вовремя добраться до туалета. Так что да, подгузники", — сказала она.
Напомним, что Кристине Эпплгейт сейчас 52 года. У неё диагностировали патологию в 2021-м.
При рассеянном склерозе клетки иммунной системы атакуют головной и спинной мозг пациента. Симптомы могут быть самыми различными. Довольно часто они выражаются в проблемах со зрением, постоянной усталости, трудностях с поддержанием равновесия.
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