Слишком сложно: поймёт ли ребёнок мультфильм "Ёжик в тумане"

Многие ценят советский мультфильм Юрия Норштейна за философичность и глубокомысленность. Но маленькие дети могут не понять "Ёжика в тумане", так как он построен на образах и символах. У него отсутствует чёткая, простая и понятная сюжетная линия. Кроме того, невинный мультфильм может напугать ребёнка, ведь он смотрит на происходящее глазами главного героя, которому становится страшно на пути к другу Медвежонку. Везде темно, его преследуют странные персонажи, передаёт портал "Мел".
Но детям с 6-7 лет мультик смотреть можно, потому что в этом возрасте дети не будут так сконцентрированы на визуальном ряде. Кто-то сможет осмыслить сюжет.
Но совсем малышам нужны понятные и простые истории, где нет неожиданной громкой музыки, чрезмерно ярких эмоций у героев, из-за которых ребенок может испугаться.
Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.