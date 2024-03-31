4-й сезон ретро-детектива "Шифр": где посмотреть и когда покажут на Первом канале

29 марта состоялся цифровой показ четвёртого сезона детектива "Шифр"

1:10 Your browser does not support the audio element. Кино

Стартовал 4-й сезон ретро-детектива об участии группы женщин в расследованиях московского уголовного розыска. Первые два эпизода доступны на Кинопоиске и Wink. ru с 29 марта, далее по пятницам будет выходить по одной новой серии, передаёт портал tvmag. ru.

Фото: youtube by Иванова Ольга is licensed under public domain

Режиссёр картины — Вера Сторожева, сценарист — Ольга Гнедич. Съёмки сериала проходили в Москве, Санкт-Петербурге и Кисловодске. Телевизионная премьера продолжения "Шифра" состоится через несколько месяцев на Первом канале.

Подполковника Проскурина, которого сыграл ныне покойный Сергей Пускепалис, заменить невозможно. Но появится новая героиня в исполнении Агриппины Стекловой. Также в центре внимания будут личные истории главных героинь, за которыми поклонники сериала следят с не меньшим интересом.

В новом сезоне зритель снова увидит Екатерину Вилкову, Елену Панову, Марьяну Спивак и Яну Дюбуи. Подруги, каждая из которых обладает феноменальными аналитическими способностями, продолжат вести расследования и помогать следственным органам в особо запутанных делах.