Суд оштрафовал онлайн-кинотеатр Okko за демонстрацию ЛГБТ*-контента

Онлайн-кинотеатр Okko оштрафовали за ЛГБТ*-контент

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Онлайн-кинотеатр Okko оштрафовали за демонстрацию ЛГБТ*-контента. Об этом пишет Telegram-канал "Бюллетень кинопрокатчика".

Фото: pixabay.com by QuinceMedia is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Сообщается, что Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес вердикт: выписать онлайн-кинотеатру штраф в размере 1 миллиона рублей. Дело в том, что в нескольких лентах, которые от 16+, были обнаружены сцены демонстрации однополых отношений.

Например, в одном из сериалов нашли диалоги с упоминанием ЛГБТ*-движения, а также момент с поцелуем.

При этом в 2023 году онлайн-кинотеатр Okko уже был оштрафован за аналогичные действия и на такую же сумму. Тогда демонстрацию нетрадиционных отношений нашли сразу в 16 лентах.

* признана в РФ экстремистской организацией.