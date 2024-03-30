Суд оштрафовал онлайн-кинотеатр Okko за демонстрацию ЛГБТ*-контента

Онлайн-кинотеатр Okko оштрафовали за демонстрацию ЛГБТ*-контента. Об этом пишет Telegram-канал "Бюллетень кинопрокатчика".
Сообщается, что Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес вердикт: выписать онлайн-кинотеатру штраф в размере 1 миллиона рублей. Дело в том, что в нескольких лентах, которые от 16+, были обнаружены сцены демонстрации однополых отношений.
Например, в одном из сериалов нашли диалоги с упоминанием ЛГБТ*-движения, а также момент с поцелуем.
При этом в 2023 году онлайн-кинотеатр Okko уже был оштрафован за аналогичные действия и на такую же сумму. Тогда демонстрацию нетрадиционных отношений нашли сразу в 16 лентах.
* признана в РФ экстремистской организацией.
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