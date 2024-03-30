Актриса Зоя Бербер рассказала, что долго сидеть в декрете — это не для неё

Зоя Бербер из "Реальных пацанов" призналась, что не будет долго сидеть в декрете

1:00 Your browser does not support the audio element. Кино

Актриса Зоя Бербер рассказала в беседе с изданием "Газета.Ru", что она не планирует долго находиться в декрете.

Фото: pexels.com by Rene Asmussen is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Журналисты задали ей вопрос — будет ли актриса в отпуске по причине беременности. Она ответила, что долго не планирует сидеть дома.

"Не знаю, как пойдёт. Пока продолжаю работать, не сижу с пузиком. А дальше... Есть проекты, которые ждут, есть проекты, которые на паузе. Ну я долго-то, наверное, не просижу. Я это не очень люблю", — поделилась Зоя Бербер.

При этом она рассказала и о том, как долго сидела в декрете в первый раз. Актриса заявила, что находилась в нём всего 3 месяца.

Зоя Бербер известна благодаря роли Леры в сериале "Реальные пацаны". У неё есть дочь Надежда, которая родилась в 2015 году. В 2024-м стало известно, что актриса беременна вторым ребёнком. Об этом она лично рассказала в своём аккаунте социальной сети.