Актриса Зоя Бербер рассказала, что долго сидеть в декрете — это не для неё

Актриса Зоя Бербер рассказала в беседе с изданием "Газета.Ru", что она не планирует долго находиться в декрете.
Журналисты задали ей вопрос — будет ли актриса в отпуске по причине беременности. Она ответила, что долго не планирует сидеть дома.
"Не знаю, как пойдёт. Пока продолжаю работать, не сижу с пузиком. А дальше... Есть проекты, которые ждут, есть проекты, которые на паузе. Ну я долго-то, наверное, не просижу. Я это не очень люблю", — поделилась Зоя Бербер.
При этом она рассказала и о том, как долго сидела в декрете в первый раз. Актриса заявила, что находилась в нём всего 3 месяца.
Зоя Бербер известна благодаря роли Леры в сериале "Реальные пацаны". У неё есть дочь Надежда, которая родилась в 2015 году. В 2024-м стало известно, что актриса беременна вторым ребёнком. Об этом она лично рассказала в своём аккаунте социальной сети.
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