Объявлен актёрский состав предстоящего фильма "Пункт назначения: Кровные Узы"

Стали известны имена актёров, которые сыграют в фильме "Пункт назначения: Кровные узы"

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Стали известны актёры, которые исполнят роли в шестом фильме "Пункта назначения". Об этом пишет "The Hollywood Reporter".

Фото: flickr.com by Silvio Tanaka is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Согласно изданию, актёрский состав фильма будет следующим:

Брэк Бэссинджер ("Белла и Бульдоги")

("Белла и Бульдоги") Тео Брионес (сериал "Чаки")

(сериал "Чаки") Кейтлин Санта Хуана ("Флэш")

("Флэш") Ричард Хармон ("Континуум")

("Континуум") Оуэн Джойнер ("100 шагов: Успеть до старших классов")

("100 шагов: Успеть до старших классов") Анна Лоре ("Рыцари Готэма")

("Рыцари Готэма") Макс Ллойд-Джонс ("Книга Бобы Фетта")

("Книга Бобы Фетта") Риа Килстедт ("Оби-Ван Кеноби")

("Оби-Ван Кеноби") Тинпо Ли ("Особняк")

Сюжет картины пока не оглашается. Но в то же время известно, что концепция проекта останется без изменений. Так, группа людей благодаря видению одного из них избегает смерти. Однако она этого не прощает и начинает охотиться на персонажей.

"Пункт назначения: Кровные узы" должен выйти на экраны в 2025 году.