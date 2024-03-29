Объявлен актёрский состав предстоящего фильма "Пункт назначения: Кровные Узы"

Стали известны актёры, которые исполнят роли в шестом фильме "Пункта назначения". Об этом пишет "The Hollywood Reporter".
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Согласно изданию, актёрский состав фильма будет следующим:
Брэк Бэссинджер ("Белла и Бульдоги")
Тео Брионес (сериал "Чаки")
Кейтлин Санта Хуана ("Флэш")
Ричард Хармон ("Континуум")
Оуэн Джойнер ("100 шагов: Успеть до старших классов")
Анна Лоре ("Рыцари Готэма")
Макс Ллойд-Джонс ("Книга Бобы Фетта")
Риа Килстедт ("Оби-Ван Кеноби")
Тинпо Ли ("Особняк")
Сюжет картины пока не оглашается. Но в то же время известно, что концепция проекта останется без изменений. Так, группа людей благодаря видению одного из них избегает смерти. Однако она этого не прощает и начинает охотиться на персонажей.
"Пункт назначения: Кровные узы" должен выйти на экраны в 2025 году.
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