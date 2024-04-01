Великая шутница Фаина Раневская высказалась о любви человека к жизни, её слова актуальны и сегодня

Гениальная шутка Фаины Раневской о любви человека к жизни

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Советская актриса театра и кино Фаина Раневская любила порассуждать на разные темы. Её цитаты одновременно язвительные и мудрые, тонкие и саркастичные, недаром впоследствии было издано множество книг с афоризмами великой актрисы.

Фото: goodfreephotos.com by Yinan Chen is licensed under Creative Commons Public Domain Dedication

Раневская не прошла мимо темы любви человека к жизни. Эта любовь проявляется всегда, и порой даже тяжёлые болезни можно победить именно благодаря непреодолимому желанию жить.

"Если больной хочет жить, врачи бессильны", — говорила Раневская.

Этой остротой Раневская хотела сказать, что желание победить болезнь так же важно, как и само лечение, а порой даже важнее. Если человек опускает руки и верит в свою обречённость, он сам снижает свои шансы на выздоровление.

По словам Раневской можно подумать, что она высмеивает врачей, однако она относилась к ним нормально и не пренебрегала их услугами.