В этих фильмах главные герои занимают очень странную должность

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Фильмы, в которых главные герои — представители самых неожиданных профессий

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Кино

Pravda.Ru собрала три фильма, в которых главные герои имеют очень необычные профессии.

Фильмы, в которых главные герои — представители самых неожиданных профессий
Фото: Openverse by SparkCBC is licensed under CC BY-SA 2.0.

"Сердцеед", 2010 год

Мужчина по имени Алекс избрал для себя действительно нестандартный способ заработка. Он работает "разлучателем". Как правило, главный герой разлучает лишь несчастные пары, но за большую сумму готов попытаться разрушить и самые идеальные отношения. 

"Мне бы в небо", 2009 год

По сюжету экономика стремительными темпами рушится, и поэтому компании массово увольняют своих сотрудников. Однако начальники не желают самостоятельно оповещать своих работников о сокращении. Тогда и появляется Райан Бингэм — "профессиональный увольнитель".

"Изображая жертву", 2006 год

Валя устраивается в полицию. Он начинает работать в качестве жертвы правонарушений в ходе экспериментов следствия. Каждый день Валя совместно с подсудимыми должен восстанавливать картину произошедшей трагедии. 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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