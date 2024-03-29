В этих фильмах главные герои занимают очень странную должность

Pravda.Ru собрала три фильма, в которых главные герои имеют очень необычные профессии.
Мужчина по имени Алекс избрал для себя действительно нестандартный способ заработка. Он работает "разлучателем". Как правило, главный герой разлучает лишь несчастные пары, но за большую сумму готов попытаться разрушить и самые идеальные отношения.
По сюжету экономика стремительными темпами рушится, и поэтому компании массово увольняют своих сотрудников. Однако начальники не желают самостоятельно оповещать своих работников о сокращении. Тогда и появляется Райан Бингэм — "профессиональный увольнитель".
Валя устраивается в полицию. Он начинает работать в качестве жертвы правонарушений в ходе экспериментов следствия. Каждый день Валя совместно с подсудимыми должен восстанавливать картину произошедшей трагедии.
Журналистка Божена Рынска объяснила, почему Алла Пугачёва так поздно отреагировала на трагедию в "Крокус Сити Холле".