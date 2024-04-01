Дичь не улетит, она жареная! Секрет птицы в перьях из ресторана "Плакучая ива" в "Бриллиантовой руке": такое блюдо действительно существовало

Один из самых ярких эпизодов в "Бриллиантовой руке" — посиделки героев Юрия Никулина и Андрея Миронова в ресторане "Плакучая ива", когда официант подносит им блюдо с птицей, полностью покрытой перьями.
Многие зрители думают, что птица так выглядит только ради комического эффекта, ведь, глядя на неё, сложно представить, что такая дичь съедобная, к тому же она в конце вечера улетает. Однако такое блюдо действительно существовало, и не каждый повар был в силах его приготовить.
Изыск подавался только в самых дорогих и шикарных ресторанах. Для начала повар должен был снять шкуру и перья с птицы единым полотном, потом пожарить тушу, а после этого обратно натянуть на неё шкуру с перьями, чтобы придать блюду эффектный и праздничный вид.
Такое лакомство впечатляет своим необычным видом, однако оно не слишком полезное для здоровья: шкура с перьями — рассадник бактерий, которые переходят и на съедобную часть деликатеса.
Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.