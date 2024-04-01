Дичь не улетит, она жареная! Секрет птицы в перьях из ресторана "Плакучая ива" в "Бриллиантовой руке": такое блюдо действительно существовало

Секрет птицы в перьях из ресторана "Плакучая ива" в "Бриллиантовой руке"

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Один из самых ярких эпизодов в "Бриллиантовой руке" — посиделки героев Юрия Никулина и Андрея Миронова в ресторане "Плакучая ива", когда официант подносит им блюдо с птицей, полностью покрытой перьями.

Фото: flickr.com by Ron Knight is licensed under Creative Commons CC0 License

Многие зрители думают, что птица так выглядит только ради комического эффекта, ведь, глядя на неё, сложно представить, что такая дичь съедобная, к тому же она в конце вечера улетает. Однако такое блюдо действительно существовало, и не каждый повар был в силах его приготовить.

Изыск подавался только в самых дорогих и шикарных ресторанах. Для начала повар должен был снять шкуру и перья с птицы единым полотном, потом пожарить тушу, а после этого обратно натянуть на неё шкуру с перьями, чтобы придать блюду эффектный и праздничный вид.

Такое лакомство впечатляет своим необычным видом, однако оно не слишком полезное для здоровья: шкура с перьями — рассадник бактерий, которые переходят и на съедобную часть деликатеса.