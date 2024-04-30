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Высказывания Моники Беллуччи, в которых она раскрыла своё нестандартное отношение к возрасту и красоте

Моника Беллуччи объяснила, почему она не хотела бы вернуться в свои двадцать лет

1:25
Кино

Моника Беллуччи всегда была не только яркой актрисой, но и уверенной в себе женщиной, и это проявлялось в её метких высказываниях о возрасте и красоте.

Моника Беллуччи объяснила, почему она не хотела бы вернуться в свои двадцать лет
Фото: commons.wikimedia.org by Guillaume Paumier is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Беллуччи говорила, что она не хотела бы вернуться в то время, когда ей было двадцать лет. Актриса гораздо счастливее сейчас, потому что в юности человек не может чётко понимать, чему ему хочется в жизни. Как правило, познакомиться с самим собой в полной мере можно лишь тогда, когда человек набирается жизненного опыта.

"Ни за что на свете не хотела бы, чтобы мне снова было двадцать. Сейчас я намного счастливее, чем тогда, ведь в том возрасте мы ещё только узнаём себя, пытаемся понять, кем хотим быть, страдаем от неуверенности в себе. Сейчас я точно знаю, что мне нужно, а без чего я могу прожить", — рассуждала Беллуччи.

Также она считает, что красота не всегда является достоинством женщины, всё зависит в первую очередь от внутреннего мира.

"Красота для женщины становится проблемой только в двух случаях: когда её нет и когда нет ничего, кроме красоты", — говорила Беллуччи.

Актриса признавалась, что она знает многих людей, которые не могут хорошо себя чувствовать наедине с собой, даже несмотря на красоту, потому что внешняя красота и внутренняя гармония — это разные вещи.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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