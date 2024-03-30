3 актёра, которых пришлось срочно заменить прямо во время съёмочного процесса фильма

Pravda.Ru сделала подборку актёров, которым пришлось спешно искать замену во время съёмочного процесса.
Терренс Ховард уже сыграл в первой части картины "Железный человек". Когда он начал сниматься во второй, то потребовал повышения зарплаты. Однако переговоры так ни к чему и не привели. Тогда актёр решил покинуть проект, а на его место взяли Дона Чидла.
Как и в случае с Терренсом Ховардом, Кэти Холмс уже исполнила роль в первой части фильма "Бэтмен: Начало" и начала работу над второй — "Тёмный рыцарь". Однако впоследствии она отказалась сниматься в продолжении. Создателям пришлось срочно искать замену, и она была найдена в лице Мэгги Джилленхол.
"Трансформеры" имели большой успех у аудитории. Поэтому создатели решили снять сиквел. Однако уже во время съёмок Меган Фокс дала интервью, в котором нелестно отозвалась о режиссёре картины Майкле Бейе. Поэтому он переписал сценарий и нашёл замену актрисе. Ей стала Роузи Хантингтон-Уайтли.
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