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3 актёра, которых пришлось срочно заменить прямо во время съёмочного процесса фильма

Этих актёров пришлось срочно заменить прямо во время съёмок

1:11
Кино

Pravda.Ru сделала подборку актёров, которым пришлось спешно искать замену во время съёмочного процесса.

Этих актёров пришлось срочно заменить прямо во время съёмок
Фото: commons.wikimedia.org by Injeongwon is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Терренс Ховард

Терренс Ховард уже сыграл в первой части картины "Железный человек". Когда он начал сниматься во второй, то потребовал повышения зарплаты. Однако переговоры так ни к чему и не привели. Тогда актёр решил покинуть проект, а на его место взяли Дона Чидла.

Кэти Холмс

Как и в случае с Терренсом Ховардом, Кэти Холмс уже исполнила роль в первой части фильма "Бэтмен: Начало" и начала работу над второй — "Тёмный рыцарь". Однако впоследствии она отказалась сниматься в продолжении. Создателям пришлось срочно искать замену, и она была найдена в лице Мэгги Джилленхол.

Меган Фокс

"Трансформеры" имели большой успех у аудитории. Поэтому создатели решили снять сиквел. Однако уже во время съёмок Меган Фокс дала интервью, в котором нелестно отозвалась о режиссёре картины Майкле Бейе. Поэтому он переписал сценарий и нашёл замену актрисе. Ей стала Роузи Хантингтон-Уайтли.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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