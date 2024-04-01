Россияне увидят осенью фильм Джонни Деппа "Моди" о художнике Амедео Модильяни

Фильм Джонни Деппа "Моди" выйдет осенью в России

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Россияне смогут посмотреть осенью фильм Джонни Деппа "Моди", посвящённый итальянскому художнику Амедео Модильяни. Это первая режиссёрская работа Деппа после 25-летнего перерыва.

Фото: web.archive.org by евгений измайлов is licensed under Creative Commons CC0 License

В фильме показаны три дня из жизни художника. Действие происходит в Париже времён Первой мировой войны. Модильяни прячется от полиции и не собирается забрасывать живопись. Его жизнь меняется, когда он знакомится с одним коллекционером.

В фильме снимались Риккардо Скамарчо, известный по "Джону Уику 2" и Аль Пачино, получивший "Оскар" за роль в "Запахе женщины". За операторскую работу отвечал Никола Пекорини.

Джонни Депп в первую очередь известен как актёр, но, хотя он редко снимает собственные фильмы, в его творческой биографии встречаются и такие проекты, где он был режиссёром. Так, предыдущим фильмом, снятым звездой "Пиратов Карибского моря", был "Храбрец", где он снимался вместе с Марлоном Брандо.