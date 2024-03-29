Эмир Кустурица признался в любви к России и допустил получение российского паспорта

Известный сербский режиссер Эмир Кустурица, начинавший свою карьеру еще во времена существования Югославии, заявил, что и так считает себя гражданином России, поэтому не исключает получения российского гражданства.
"Я и так гражданин России, потому что я ее очень люблю. Официально тоже, может быть, стану, почему нет. Я уже гражданин Сербии, Франции. Почему бы не получить гражданство и в России"", — сообщил он в интервью ТАСС.
Эмир допустил возможность совместной работы с популярным в России Сербским актером Милошем Биковичем над каким-нибудь проектом, если тому найдется подходящая роль.
Режиссер рассказал, что 2022 году принял предложение стать главным режиссёром Центрального академического театра Российской армии и заявил, что это большая честь для него.
Эмир Кустурица известен в кинематографических кругах как обладатель двух "Золотых пальмовых ветвей" и участник фолк-рок-группы The No Smoking Orchestra.
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