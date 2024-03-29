Эмир Кустурица признался в любви к России и допустил получение российского паспорта

Сербский режиссер Эмир Кустурица не исключил получения российского гражданства

1:01 Your browser does not support the audio element. Кино

Известный сербский режиссер Эмир Кустурица, начинавший свою карьеру еще во времена существования Югославии, заявил, что и так считает себя гражданином России, поэтому не исключает получения российского гражданства.

Фото: mc.rs by Medija centar Beograd is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Я и так гражданин России, потому что я ее очень люблю. Официально тоже, может быть, стану, почему нет. Я уже гражданин Сербии, Франции. Почему бы не получить гражданство и в России"", — сообщил он в интервью ТАСС.

Эмир допустил возможность совместной работы с популярным в России Сербским актером Милошем Биковичем над каким-нибудь проектом, если тому найдется подходящая роль.

Режиссер рассказал, что 2022 году принял предложение стать главным режиссёром Центрального академического театра Российской армии и заявил, что это большая честь для него.

Эмир Кустурица известен в кинематографических кругах как обладатель двух "Золотых пальмовых ветвей" и участник фолк-рок-группы The No Smoking Orchestra.