Актриса Кристен Стюарт высказалась о вероятных съёмках в фильме Marvel: "Это звучит как чёртов кошмар"

Кристен Стюарт рассказала, что никогда бы не снялась в фильме компании Marvel. Об этом актриса сообщила в ходе подкаста "Not Skinny But Not Fat".
Звезда "Сумерек" пояснила, что человек, который участвует в супергеройских картинах, приобретает довольно странный опыт. К тому же он не ощущает собственного вклада в проект.
"Я, скорее всего, никогда не буду сниматься в фильме Marvel. Это звучит как чёртов кошмар. От супергеройских фильмов ты получаешь алгоритмический, странный опыт, в котором вообще не чувствуешь свой личный вклад", — призналась актриса.
Однако Кристен Стюарт дополнила, что есть лишь одна причина, по которой она бы согласилась сниматься в фильме компании: если её пригласит известный режиссёр.
"Как я смогу отказать если… если однажды Грета Гервиг предложит мне сняться в фильме Marvel, то я это сделаю", — сказала она.
Ранее Pravda.Ru писала, что Райан Гослинг, вероятно, станет частью актёрского состава кинокартины от Marvel.
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