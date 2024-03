Актриса Кристен Стюарт высказалась о вероятных съёмках в фильме Marvel: "Это звучит как чёртов кошмар"

Кристен Стюарт рассказала, что никогда бы не снялась в фильме компании Marvel. Об этом актриса сообщила в ходе подкаста "Not Skinny But Not Fat".

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Звезда "Сумерек" пояснила, что человек, который участвует в супергеройских картинах, приобретает довольно странный опыт. К тому же он не ощущает собственного вклада в проект.

"Я, скорее всего, никогда не буду сниматься в фильме Marvel. Это звучит как чёртов кошмар. От супергеройских фильмов ты получаешь алгоритмический, странный опыт, в котором вообще не чувствуешь свой личный вклад", — призналась актриса.

Однако Кристен Стюарт дополнила, что есть лишь одна причина, по которой она бы согласилась сниматься в фильме компании: если её пригласит известный режиссёр.

"Как я смогу отказать если… если однажды Грета Гервиг предложит мне сняться в фильме Marvel, то я это сделаю", — сказала она.

