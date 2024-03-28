Сергей Светлаков смог спасти от гибели коллегу Сергея Бурунова во время теракта в "Крокусе"

Актёр Сергей Светлаков спас Сергея Бурунова от вероятной гибели во время теракта в "Крокусе"

0:53 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр Сергей Светлаков смог спасти от вероятной гибели своего коллегу Сергея Бурунова во время теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом он рассказал в интервью журналистке и блогеру Надежде Стрелец.

Фото: mosreg.ru by Пресс-служба Губернатора Московской области is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Licence

В день трагедии Сергей Светлаков находился в концертном зале. Туда же должен был прибыть и звезда сериала "Полицейский с Рублёвки", однако он опаздывал.

Когда стали слышны выстрелы, Бурунов позвонил Светлакову, и тот его успел предупредить.

"Он позвонил мне тогда, когда выстрелы уже были, и сказал, что будет через минуту. Я ему говорю: "Блин, как здорово, что ты позвонил: стой там, где ты есть, не заходи", — рассказал актёр.

Сам Сергей Светлаков спасся благодаря менеджеру заведения, которая вовремя смогла закрыть все выходы из лож.