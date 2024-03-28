Владимир Путин заявил, что в России следует уделять большое внимание популяризации кино о профессионалах

Владимир Путин во время встречи с работниками культуры Тверской области отметил, что в России следует снимать фильмы и сериалы о профессионалах своего дела. Об этом пишет ТАСС.
Он заявил, что в нашей стране нужно популяризировать в кино профессии, в том числе и связанные с культурой.
При этом президент в обращении к министру культуры Ольге Любимовой отметил, что через Фонд культуры в искусстве поддерживается около 44 различных тем.
"В том числе есть темы, связанные с поддержкой работников культуры как профессии", — подчеркнул Владимир Путин.
Президент также добавил, что во времена Советского Союза существовало множество замечательных кинокартин, например, "Девчата" и "Тракторист".
"Много хороших вещей у нас было раньше, но и сейчас нужно к этому возвращаться", — заключил он.
Ранее Pravda.Ru писала, что Министерство культуры нашей страны опубликовало приказ об утверждении главных направлений государственной поддержки кино в России.
Это растение очень полезно для сада. Не торопитесь от него избавиться. Поможет справиться с вредителями без "химии".