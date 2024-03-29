Любовь с первой ноты: как Тарантино выбирает музыку для своих фильмов и что считает самым главным в саундтреке

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Как Тарантино выбирает музыку для своих фильмов

1:06
Кино

Квентин Тарантино считает музыку важнейшим элементом кино и со всей ответственностью подходит к выбору саундтреков для своих фильмов. Для этого он идёт в домашнюю библиотеку виниловых пластинок, которые он собирал с самого детства, слушает их одну за другой и ищет подходящую мелодию.

Как Тарантино выбирает музыку для своих фильмов
Фото: flickr.com by cogdogblog is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Тарантино стремится к тому, чтобы музыка передавала настроение всего фильма. Особое внимание он уделяет саундтрекам, которые звучат на фоне начальных титров. По словам режиссёра, именно первая мелодия, звучащая в фильме, настраивает зрителя на нужный лад. Если он не находит музыку, которая ему подходит, он прописывает в сценарии, какой она должна быть, и композитор пишет её.

Яркие примеры звучащих мелодий в фильмах Тарантино — это Misirlou Дика Дейла в "Криминальном чтиве" и Little Green Bag группы George Baker Selection в "Бешеных псах".

Также немаловажную роль играет то, что слушают герои фильмов Тарантино. Музыка, которую они предпочитают, ярче раскрывает образы персонажей и может многое о них рассказать.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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