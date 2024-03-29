Любовь с первой ноты: как Тарантино выбирает музыку для своих фильмов и что считает самым главным в саундтреке

Как Тарантино выбирает музыку для своих фильмов

1:06 Your browser does not support the audio element. Кино

Квентин Тарантино считает музыку важнейшим элементом кино и со всей ответственностью подходит к выбору саундтреков для своих фильмов. Для этого он идёт в домашнюю библиотеку виниловых пластинок, которые он собирал с самого детства, слушает их одну за другой и ищет подходящую мелодию.

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Тарантино стремится к тому, чтобы музыка передавала настроение всего фильма. Особое внимание он уделяет саундтрекам, которые звучат на фоне начальных титров. По словам режиссёра, именно первая мелодия, звучащая в фильме, настраивает зрителя на нужный лад. Если он не находит музыку, которая ему подходит, он прописывает в сценарии, какой она должна быть, и композитор пишет её.

Яркие примеры звучащих мелодий в фильмах Тарантино — это Misirlou Дика Дейла в "Криминальном чтиве" и Little Green Bag группы George Baker Selection в "Бешеных псах".

Также немаловажную роль играет то, что слушают герои фильмов Тарантино. Музыка, которую они предпочитают, ярче раскрывает образы персонажей и может многое о них рассказать.