Актёр Алекс Петтифер рассказал, как его коллега спас ему жизнь на съёмках фильма

Генри Кавилл спас жизнь Алексу Петтиферу на съёмках "Министерства неджентльменских дел"

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Актёр Алекс Петтифер рассказал, как коллега Генри Кавилл спас ему жизнь на съёмках фильма "Министерство неджентльменских дел". Об этом пишет портал "ET".

Фото: unsplash.com by Robert Crawford rcrawford86 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Актёр заявил, что Генри Кавилл не дал ему упасть с лодки. Иначе, по словам Алекса Петтифера, он бы погиб. При этом актёр признался, что благодарен за съёмки с коллегой в одной картине.

"Он спас меня от падения с лодки. Я чуть не утонул! Так что я могу официально сказать, что Генри спас меня. И я очень благодарен за то, что снялся с ним в этом фильме", — сообщил Алекс Петтифер.

Фильм "Министерство неджентльменских дел" должен выйти в российский прокат 25 апреля.

Действие картины разворачивается во времена Второй мировой войны. Уинстон Черчилль создаёт специальный отряд агентов, которым он даёт разные секретные и рискованные поручения.