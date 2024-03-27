Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
FT: страховые выплаты от обрушения моста в Балтиморе могут быть рекордными
Александр Меркурис заявил, что ВС РФ наносят по ВСУ очень жестокие удары по всей линии фронта
Что нужно учитывать, чтобы правильно выбрать домашнего питомца
ASN: повышенная экспрессия гена WWP2 укоряет прогрессирование фиброза почек
МИД Латвии объявил российского дипломата персоной нон грата
Глава ГУР назвал Telegram проблемой нацбезопасности страны
Тыквенный латте со специями: как приготовить
Патриарх Кирилл рассказал о попытке стравить православных и мусульман врагами России
Эффективный метод отпугивания кротов с помощью пивных банок
Актёр Алекс Петтифер рассказал, как его коллега спас ему жизнь на съёмках фильма

Генри Кавилл спас жизнь Алексу Петтиферу на съёмках "Министерства неджентльменских дел"

0:53
Кино

Актёр Алекс Петтифер рассказал, как коллега Генри Кавилл спас ему жизнь на съёмках фильма "Министерство неджентльменских дел". Об этом пишет портал "ET".

Генри Кавилл спас жизнь Алексу Петтиферу на съёмках "Министерства неджентльменских дел"
Фото: unsplash.com by Robert Crawford rcrawford86 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Актёр заявил, что Генри Кавилл не дал ему упасть с лодки. Иначе, по словам Алекса Петтифера, он бы погиб. При этом актёр признался, что благодарен за съёмки с коллегой в одной картине.

"Он спас меня от падения с лодки. Я чуть не утонул! Так что я могу официально сказать, что Генри спас меня. И я очень благодарен за то, что снялся с ним в этом фильме", — сообщил Алекс Петтифер.

Фильм "Министерство неджентльменских дел" должен выйти в российский прокат 25 апреля. 

Действие картины разворачивается во времена Второй мировой войны. Уинстон Черчилль создаёт специальный отряд агентов, которым он даёт разные секретные и рискованные поручения. 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Популярное
Дворцы, тонны валюты и премиальные авто. ФСБ провела обыски у представителя минэкономразвития в Ставропольском крае

ФСБ обнаружила 4 млн иностранной валюты и шесть премиальных авто у обвиняемого в рейдерстве директора минэкономразвития.

При обыске у представителя минэкономразвития в Ставропольском крае нашли миллионы валюты и люксовые авто
В Китае удивились решению России, которое затрагивает проект по поставкам газа
Sohu: в Китае удивлены нестандартным подходом России к вопросу "Силы Сибири — 2"
На благотворительный концерт группы "Пикник" в Санкт-Петербурге раскупили все билеты
Приготовьтесь к царскому урожаю картошки: вот что положите в лунки при посадке
Глава МИД Украины Кулеба хамит своим кураторам от бессилия Дмитрий Плотников Американцы выразили уверенность, что мост в Балтиморе взорвали Любовь Степушова Расстрелять нельзя помиловать: какой была последняя смертная казнь в России и кто будет следующий? Петр Ермилин
Нужно ли стирать новую одежду перед использованием: мифы и рекомендации
Огородные хитрости: чем подкормить рассаду помидоров после пикировки
Григорий Лепс поддержал возможную свадьбу Киркорова и Бузовой
Григорий Лепс поддержал возможную свадьбу Киркорова и Бузовой
Последние материалы
Александр Меркурис заявил, что ВС РФ наносят по ВСУ очень жестокие удары по всей линии фронта
Что нужно учитывать, чтобы правильно выбрать домашнего питомца
ASN: повышенная экспрессия гена WWP2 укоряет прогрессирование фиброза почек
МИД Латвии объявил российского дипломата персоной нон грата
Глава ГУР назвал Telegram проблемой нацбезопасности страны
Тыквенный латте со специями: как приготовить
Патриарх Кирилл рассказал о попытке стравить православных и мусульман врагами России
Генри Кавилл спас жизнь Алексу Петтиферу на съёмках "Министерства неджентльменских дел"
Эффективный метод отпугивания кротов с помощью пивных банок
Express: Байден пытается использовать трагедию в Балтиморе в своих целях
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников