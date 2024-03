Звезда "Бригады" заявил, что до сих пор не видел своего внука

Владимир Вдовиченков, звезда сериала "Бригада", заявил, что ещё ни разу не видел собственного внука. Об этом сообщил Пятый канал.

