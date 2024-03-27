Звезда "Бригады" заявил, что до сих пор не видел своего внука

Владимир Вдовиченков, звезда сериала "Бригада", заявил, что ещё ни разу не видел собственного внука. Об этом сообщил Пятый канал.
Зимой, 2 декабря, родился внук актёра, которого назвали Михаилом. Однако Владимир Вдовиченков пока так и не смог познакомиться с ним.
Он рассказал, что видел малыша только на фотографиях.
"Не знаю, ощущения странные. Смотрю к зеркало, думаю: дедушка? Вроде ещё на дедушку не похож... Как только будут крестины... Я здесь человек подневольный. Как меня приглашают, зовут", — дополнил Владимир Вдовиченков.
Но скоро должно состоятся крещение Михаила. Актёр планирует принять участие в таинстве и наконец повидаться с внуком.
Напомним, что Владимир Вдовиченков является заслуженным артистом России. Его фильмография насчитывает целое множество картин, среди которых есть "Бригада", "Левиафан" и "Онегин".
ФСБ обнаружила 4 млн иностранной валюты и шесть премиальных авто у обвиняемого в рейдерстве директора минэкономразвития.