Не только водка и шапки-ушанки: список самых смешных и нелепых клише про Россию и русских в голливудских фильмах

Забавные клише про Россию и русских в голливудских фильмах

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Разные менталитеты приводят к тому, что в фильмах, снятых про иностранных героев, часто встречаются стереотипы, граничащие с абсурдом. Например, в голливудских лентах русские обязательно постоянно пьют водку (впрочем, даже современное российское кино грешит таким моментом), а также носят шапки-ушанки даже летом и в космосе. Но это не единственные штампы, встречающиеся в американских фильмах о русских.

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Русские военные носят погоны с огромными звёздами, по которым трудно определить звание персонажа, и вооружены они исключительно автоматами Калашникова.

В "Девушке с Петровки" героиня ведёт танцевальный кружок прямо в церкви среди икон. В качестве упражнения для детей она предлагает девочкам исполнить танец из "Лебединого озера".

Русские имена и фамилии в американских фильмах — это отдельная тема для разговора. В боевике "Скорость падения", в котором Настасья Кински сыграла русскую шпионку, её героиню зовут Криста Молдова. Сценаристы хотели, чтобы фамилия звучала очень по-русски, но не избито, поэтому вариант "Иванова" был отметён сразу. Вместо него была подобрана другая фамилия с окончанием "ова".

В Голливуде Россию всегда изображают снежной, сырой и со слякотью на дорогах, в отличие от лужайки перед Белым домом, которую всегда освящает яркое солнце.

"Американские" русские редко улыбаются, а на задних планах обязательно то и дело попадаются красные флаги, статуэтки Ленина, серп и молот и прочие атрибуты СССР.