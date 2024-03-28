Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Григорий Лепс начал концерт в Королеве с минуты молчания в память о жертвах теракта
В хоккейном клубе "Сибирь" заявили об уходе тренерского состава
Google добавил в свой ИИ Gemini функцию автоматической навигации
Диана Арбенина представила публике свою 77-летнюю мать
Возвращение в память Honda Crosstour на автомобильном рынке России
Политолог Ищенко: спецоперация России на Украине превращается в обыкновенную войну
Южная Корея заявила, что не меняла своего решения по поставке оружия Киеву
Сергей Светлаков познакомил бывшую жену с ее нынешним мужем
Соком и молоком запивать лекарства не рекомендуется
Не только водка и шапки-ушанки: список самых смешных и нелепых клише про Россию и русских в голливудских фильмах

Забавные клише про Россию и русских в голливудских фильмах

1:36
Кино

Разные менталитеты приводят к тому, что в фильмах, снятых про иностранных героев, часто встречаются стереотипы, граничащие с абсурдом. Например, в голливудских лентах русские обязательно постоянно пьют водку (впрочем, даже современное российское кино грешит таким моментом), а также носят шапки-ушанки даже летом и в космосе. Но это не единственные штампы, встречающиеся в американских фильмах о русских.

Забавные клише про Россию и русских в голливудских фильмах
Фото: flickr.com by https://www.flickr.com/people/29059230@N00 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Русские военные носят погоны с огромными звёздами, по которым трудно определить звание персонажа, и вооружены они исключительно автоматами Калашникова.

В "Девушке с Петровки" героиня ведёт танцевальный кружок прямо в церкви среди икон. В качестве упражнения для детей она предлагает девочкам исполнить танец из "Лебединого озера".

Русские имена и фамилии в американских фильмах — это отдельная тема для разговора. В боевике "Скорость падения", в котором Настасья Кински сыграла русскую шпионку, её героиню зовут Криста Молдова. Сценаристы хотели, чтобы фамилия звучала очень по-русски, но не избито, поэтому вариант "Иванова" был отметён сразу. Вместо него была подобрана другая фамилия с окончанием "ова".

В Голливуде Россию всегда изображают снежной, сырой и со слякотью на дорогах, в отличие от лужайки перед Белым домом, которую всегда освящает яркое солнце.

"Американские" русские редко улыбаются, а на задних планах обязательно то и дело попадаются красные флаги, статуэтки Ленина, серп и молот и прочие атрибуты СССР.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Популярное
Вовсе не сорняк: это растение — незаменимая помощница в вашем саду: многие его выдёргивают, а зря

Это растение очень полезно для сада. Не торопитесь от него избавиться. Поможет справиться с вредителями без "химии".

Полынь может быть очень полезна в саду
МК: адвокаты, защищающие обвиняемых в совершении теракта в "Крокусе", получают угрозы
Угрожают отрезать уши и расправиться с семьями: адвокаты террористов из "Крокуса" пожаловались на травлю
Жена иноагента — иноагент? Музыкальный критик Сергей Соседов признал большую вероятность признания Аллы Пугачёвой иностранным агентом
Как использовать в огородничестве картон и газеты
Глава МИД Украины Кулеба хамит своим кураторам от бессилия Дмитрий Плотников Американцы выразили уверенность, что мост в Балтиморе взорвали Любовь Степушова Расстрелять нельзя помиловать: какой была последняя смертная казнь в России и кто будет следующий? Петр Ермилин
Названы регионы, которые больше всего пострадают от аномальной жары в 2024 году
Винер считает, что россияне, которые отправятся на Олимпиаду в Париж, — "команда бомжей"
Фанатка "Пикника" рассказала о своих опасениях по поводу посещения концерта группы в Петербурге 27 марта
Фанатка "Пикника" рассказала о своих опасениях по поводу посещения концерта группы в Петербурге 27 марта
Последние материалы
Как правильно заваривать чай матча
В Западной Сибири открыли новый вид сусликов
Депутат Верховной Рады Гончаренко* заявил о проблеме лудомании у солдат ВСУ
"Росгосстрах": российская молодежь стала больше заботиться о финансовой защите здоровья
Песков об обмене журналиста Эвана Гершковича: определенные контакты есть, но они должны идти в тишине
В какой правильной последовательности стоит наносить косметику для волос
Актер Киану Ривз попался в объективы папарацци с возлюбленной Александрой Грант
New York Times: США не передали РФ имевшуюся у них информацию об угрозе теракта в "Крокусе"
Эксперты рассказали, что делать, если некуда деть собаку
Эффективные методы перекапывания земли
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников