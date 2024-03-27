Эти российские актёры решили уйти в декрет, чтобы полностью посвятить себя детям

Отцы в декрете: популярные российские актёры, которые сделали паузу в карьере

1:36 Your browser does not support the audio element. Кино

Pravda.Ru собрала истории троих актёров, которые решили уйти в декретный отпуск.

Фото: publicdomainpictures.net by Vera Kratochvil is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Сергей Безруков

Сергей Безруков дважды делал паузу в своей карьере. И всё ради одной цели — воспитание маленьких детей.

Со своей второй супругой Анной Матисон, актёр познакомился во время съёмок фильма "Млечный путь", а в 2016-м они сыграли свадьбу. В этом же году на свет появилась дочь Мария. Ещё спустя 2 года родился сын Степан.

Жена актёра рассказывала, что её муж очень заботливый и всё делал ради благополучия их детей.

Кирилл Сафонов

Когда у Кирилла Сафонова и Александры Савельевой родился Леон, актёр принял решение уйти в декретный отпуск.

Периодически в своих социальных сетях он выкладывал различные фотографии с сыном и сопровождал их специальным хештегом — "яжбать".

По его мнению, в первые годы жизни ребёнку особенно важно уделять много внимания и приглядывать за ним. Именно поэтому Кирилл Сафонов сделал паузу в карьере.

Павел Трубинер

В 1999 году у Павла Трубинера и его жены Ольги Мухортовой родился сын Павел, а ещё спустя 4 года — Александр. На тот момент актёр ещё не был достаточно известным, в отличие от его супруги, которая построила блестящую спортивную карьеру.

По этой причине Трубинер-старший решил сам заняться воспитанием детей.

Впоследствии он вспоминал, что времена, когда Павел и Александр были маленькими, являлись одними из самых радостных в его жизни.