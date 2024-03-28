Малозаметные, но досадные киноляпы в "Слове пацана"

Киноляпы в "Слове пацана", которые заметят только жившие в СССР

1:35 Your browser does not support the audio element. Кино

Многие зрители взахлёб следили за злоключениями героев "Слова пацана". Дух конца советской эпохи в целом был передан точно, однако создатели сериала всё же не уследили за несколькими деталями, по которым при внимательном просмотре можно догадаться, когда снимался сериал, даже не зная об этом заранее.

Фото: web.archive.org by msdte is licensed under Creative Commons CC0 License

В некоторых сценах можно заметить стеклопакеты, которых в конце 80-х ещё не было. На "замазывание" ушло бы слишком много денег, поэтому было решено оставить в кадре эту ошибку.

Также в эпизоде, снятом на проспекте Дзержинского в Ярославле, можно увидеть девятиэтажку, которая была построена только в 2014 году.

В четвёртой серии герои пришли в видеосалон, где смотрели советский боевик "Пираты XX века", хотя его запросто можно было посмотреть по телевизору, а в видеосалонах обычно смотрели западные фильмы.

В кабинете майора милиции стоит компьютер Atari 1040 STe, выпущенный в 1990 году, на год позже событий, происходящих в сериале.

Жёлто-синяя расцветка милицейских автомобилей была раньше 1989 года, а начиная с этого года она поменялась на бело-синюю.

Белые фартуки школьницы надевали только по праздникам. Также за пределами школы уже не было обязательным ношение красных пионерских галстуков.

И самый забавный ляп — постоянное прослушивание "Ласкового мая". Для бандитов такая музыка была бы слишком "ванильной", герои сериала скорее отдали бы предпочтение западным группам.