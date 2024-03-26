Арнольд Шварценеггер заявил, что стал чуть больше похож на машину

Арнольд Шварценеггер перенёс хирургическую операцию по установке кардиостимулятора

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18 марта Арнольд Шварценеггер пережил операцию по установке кардиостимулятора. Об этом сам актер сообщил слушателям подкаста Arnold's Pump Club.

Фото: flickr.com/photos/governosp/33730956438/ by Governo do Estado de São Paulo is licensed under Flickr

Австрийское воспитание артиста требует избегать разговоров о здоровье, однако "последний герой боевика" не смущён — делится с улыбкой, что стал чуть-чуть больше похож на машину.

Через пять дней после операции он уже посетил конференцию Кампании за безопасную и здоровую Калифорнию. Шварценеггеру еще в 1977 году был диагностирован врождённый порок сердца, и он перенёс три операции по замене аортального клапана: в 1997, 2018 и 2020 годах.