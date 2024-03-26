18 марта Арнольд Шварценеггер пережил операцию по установке кардиостимулятора. Об этом сам актер сообщил слушателям подкаста Arnold's Pump Club.
Австрийское воспитание артиста требует избегать разговоров о здоровье, однако "последний герой боевика" не смущён — делится с улыбкой, что стал чуть-чуть больше похож на машину.
Через пять дней после операции он уже посетил конференцию Кампании за безопасную и здоровую Калифорнию. Шварценеггеру еще в 1977 году был диагностирован врождённый порок сердца, и он перенёс три операции по замене аортального клапана: в 1997, 2018 и 2020 годах.
По информации, опубликованной во французских СМИ, 126-й пехотный полк (126 Régiment d'Infanterie) активно готовится к участию в вооруженном конфликте на Украине на стороне киевского режима.