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Федосеева-Шукшина судится за квартиру в Финляндии, которую потеряла из-за банкротства

Лидия Федосеева-Шукшина потеряла недвижимость в Финляндии

Кино

Судебные тяжбы с недвижимостью стали уже привычными для народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной. В этот раз, несколько месяцев идут разбирательства из-за ее квартиры в Финляндии.

Лидия Федосеева-Шукшина потеряла недвижимость в Финляндии
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

Сейчас актриса живет со своей дочерью Ольгой и активно занимается творчеством. Она работает с архивами и обсуждает множество проектов. Из-за текущей политической ситуации актриса предпочитает не выезжать за границу, и дела в отношении финской квартиры временно не ведутся.

Квартиру в Финляндии она потеряла из-за банкротства компании, управлявшей недвижимостью. Теперь Федосеева-Шукшина должна вывезти оттуда свои вещи и оплатить коммунальные платежи за собственный счет.

Актриса ожидает, когда сможет реализовывать свои права на имущество в другой стране, а пока она вполне может проводить время в Москве. У нее есть квартира на Бочкова и загородный дом в Троицке.

Обращаться за помощью к бывшему мужу Бари Алибасову, несмотря на все слухи, она не собирается. Тот однажды уже переоформил подаренную Лидией квартиру на своего помощника, чем обидел ее. Актриса с трудом, но вернула себе эти квадратные метры, которые чуть не рассорили их в пух и прах. Но после всех разбирательств они все же смогли сохранить дружеский контакт.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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