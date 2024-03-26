Актриса Александра Урсуляк рассказала, по каким причинам зрителям нравится смотреть сказки

Актриса Александра Урсуляк высказала своё мнение насчёт зрительской любви к сказкам

0:50 Your browser does not support the audio element. Кино

Актриса Александра Урсуляк, которая приняла участие в продолжении "Последнего богатыря", в беседе с РИА Новости рассказала, почему, по её мнению, сказки популярны.

Фото: flickr.com by paul (dex) bica is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Она сообщила, что благодаря просмотру подобных картин, зрители забывают о реальном мире.

"Думаю, людям хотелось бы уйти от реальности", — сказала актриса.

Александра Урсуляк также сообщила, что она очень рада являться частью команды сиквела "Последнего богатыря".

"Я ужасно рада, что мои работы такие разные. Мне нравится менять атмосферу, жанры. "Последний богатырь" стал для меня невероятным шагом. Узнала много нового и о себе, и о съёмочном процессе", — заявила актриса.

Ранее Pravda.Ru писала, что сборы фильма-сказки Ильи Учителя "Летучий корабль" превысили отметку в 200 миллионов рублей.