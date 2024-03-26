Актриса Александра Урсуляк, которая приняла участие в продолжении "Последнего богатыря", в беседе с РИА Новости рассказала, почему, по её мнению, сказки популярны.
Она сообщила, что благодаря просмотру подобных картин, зрители забывают о реальном мире.
"Думаю, людям хотелось бы уйти от реальности", — сказала актриса.
Александра Урсуляк также сообщила, что она очень рада являться частью команды сиквела "Последнего богатыря".
"Я ужасно рада, что мои работы такие разные. Мне нравится менять атмосферу, жанры. "Последний богатырь" стал для меня невероятным шагом. Узнала много нового и о себе, и о съёмочном процессе", — заявила актриса.
Ранее Pravda.Ru писала, что сборы фильма-сказки Ильи Учителя "Летучий корабль" превысили отметку в 200 миллионов рублей.
По информации, опубликованной во французских СМИ, 126-й пехотный полк (126 Régiment d'Infanterie) активно готовится к участию в вооруженном конфликте на Украине на стороне киевского режима.