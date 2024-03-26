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Александр Робак рассказал, в какой атмосфере рождается достойное кино

Стало известно, какая атмосфера была на съёмках комедии ТНТ "Киберпапа"

1:11
Кино

Александр Робак, актёр сериала телеканала ТНТ "Киберпапа", рассказал информационному агентству "URA.RU" о том, какая именно атмосфера была на съёмках ленты.

Стало известно, какая атмосфера была на съёмках комедии ТНТ "Киберпапа"
Фото: flickr.com by Catherine Scott is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Он заявил, что на площадке царила семейная обстановка. Именно в такой атмосфере, по мнению актёра, появляются по-настоящему достойные фильмы.

"У нас сложилась очень тёплая семейная атмосфера на площадке. Как показывает опыт, именно в такой атмосфере обычно рождается хорошее кино", — сообщил Александр Робак.

При этом актёр поделился, что его персонаж в сериале для других героев был "забавным мужиком с завода".

"И поскольку разница в возрасте и опыте соответственно у нас с ними действительно большая, эта ситуация немножко перетекла из сериала в реальную жизнь. Где-то я чего-то ребятам подсказывал и рассказывал, где-то они мне", — сказал актёр.

Первый показ ленты "Киберпапа" состоится 8 апреля на телеканале. 

По сюжету сварщик по имени Игнат желает наладить отношения с пасынком Сашкой. Ради этого главный герой вступает в киберспортивную команду "Пираньи". Вскоре Игнат становится источником мемов в интернете, а также всеобщим любимцем.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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