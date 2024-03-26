Продюсер Джерри Брукхаймер сообщил, что новая часть "Пиратов Карибского моря" запустит известную франшизу заново. Об этом он рассказал в ходе беседы с порталом "ComicBook".
Журналисты спросили продюсера, какая из серии фильмов быстрее получит продолжение: "Пираты Карибского моря" или же "Топ Ган".
Он ответил обтекаемо. По его словам, во второй картине присутствует известный и гениальный актёр. При этом продюсер заявил, что не может назвать точное число фильмов этого деятеля кино до "Топ Гана".
Он высказался и относительно франшизы про капитана Джека Воробья.
"Пиратов Карибского моря" мы полностью перезапускаем и там всё проще, так как нет необходимости ждать определённых актёров", — сказал Джерри Брукхаймер.
Ранее Pravda.Ru писала, что компания Disney может возвратить Джонни Деппа на съёмки "Пиратов Карибского моря".
По информации, опубликованной во французских СМИ, 126-й пехотный полк (126 Régiment d'Infanterie) активно готовится к участию в вооруженном конфликте на Украине на стороне киевского режима.