Стало известно, что новая часть "Пиратов Карибского моря" должна перезапустить известную франшизу

Новая часть "Пиратов Карибского моря" запустит франшизу заново

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Продюсер Джерри Брукхаймер сообщил, что новая часть "Пиратов Карибского моря" запустит известную франшизу заново. Об этом он рассказал в ходе беседы с порталом "ComicBook".

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Журналисты спросили продюсера, какая из серии фильмов быстрее получит продолжение: "Пираты Карибского моря" или же "Топ Ган".

Он ответил обтекаемо. По его словам, во второй картине присутствует известный и гениальный актёр. При этом продюсер заявил, что не может назвать точное число фильмов этого деятеля кино до "Топ Гана".

Он высказался и относительно франшизы про капитана Джека Воробья.

"Пиратов Карибского моря" мы полностью перезапускаем и там всё проще, так как нет необходимости ждать определённых актёров", — сказал Джерри Брукхаймер.

Ранее Pravda.Ru писала, что компания Disney может возвратить Джонни Деппа на съёмки "Пиратов Карибского моря".