3 актрисы, пережившие безответную любовь к своему партнёру по фильму

3 актрисы, которые были влюблены в своего коллегу во время съёмок фильма

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Невозможно сосчитать, сколько среди актёров было романов, сколько раз они заключали друг с другом браки, но бывали и другие случаи, когда актрисы влюблялись в своих коллег по фильмам и не находили отклика на свои чувства.

Фото: flickr.com by Jeff Kramer is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Долгое время было принято считать, что Клэр Дэйнс и Леонардо Ди Каприо чуть ли не враждовали на съёмках фильма "Ромео+Джульетта", но на самом деле Дэйнс была влюблена в Ди Каприо, что, впрочем, не мешало ей раздражаться на его постоянные шутки надо всеми членами съёмочной команды и на его бестактность по отношению к ней самой. Ди Каприо не разделял любовных чувств актрисы и не понимал, как он при этом должен был себя вести.

В фильме "Большой" мог бы сыграть Роберт Де Ниро, но он не подошёл из-за того, что вёл себя слишком своевольно и проявлял дурной характер во время чтения диалогов. Элизабет Перкинс была рада, когда на роль главного героя утвердили Тома Хэнкса, который, в отличие от первого претендента, был покладистым и дружелюбным. Но это была не единственная причина радости Перкинс: она была влюблена Хэнкса, хотя и не претендовала на него в жизни, потому что его сердце было занято.

Элизабет Бэнкс чувствовала такую сильную влюблённость в Вуди Харрельсона во время съёмок в "Голодных играх", что нарочно портила дубли, чтобы снова и снова с ним целоваться. Вспоминая то время, актриса называла сном съёмки с Харрельсоном в одном фильме.