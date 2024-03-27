Актёры, которые отказались от роли и правильно сделали

Актёры, избежавшие конфузов благодаря отказу от роли

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Чаще всего принято вспоминать случаи, когда актёр напрасно отказался от роли в фильме, который в результате стал культовым и оскароносным, но бывает и наоборот: актёр отказывается от роли, не зная заранее, что фильм будет провальным.

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Том Хэнкс и Рон Ховард отказались от участия в фильме"Почтальон" Кевина Костнера, как будто почувствовав, что лента получит целых пять "Золотых малин". Фильм почти не получил ни одного положительного отзыва. Комментаторы только и делали, что критиковали фильм в самых нелестных выражениях, называя его излишне слащавым.

Леонардо Ди Каприо отказался от роли в фильме "Звёздные войны", которую вместо него сыграл Хейден Кристенсен и получил "Золотую малину" за худшую мужскую роль. После этого актёра долго не приглашали в другие фильмы.

Майкл Дуглас собирался сняться в "Острове головорезов", потому что герой должен был фехтовать, а актёр как раз обладал этим умением, но в конце концов он отказался и правильно сделал: фильм провалился в прокате.

Фильм Алексея Учителя "Край" не пришёлся по душе зрителям, которые окрестили его самыми ехидными эпитетами: "лубок", "фильм про ржавый паровоз в тайге", "нудятина", "бессмысленная история", "странный фильм", а ведь первоначально в нём собирался сняться сам Армен Джигарханян, но, подобно другим перечисленным артистам, словно почувствовал, что эта роль не принесёт ему удачу.