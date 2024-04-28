Фильм "Армариус. Тайна Красной планеты" начали снимать в Кисловодске

На этой неделе в Кисловодске стартовали съёмки музыкального фильма "Армариус. Тайна Красной планеты". Об этом пишет агентство "ТАСС" со ссылкой на слова главы города Евгения Моисеева.
Он сообщил, что картина станет первым независимым проектом, который будет полностью реализован в Северном Кавказе. В качестве режиссёра выступит Виктор Козленко.
"Съёмки проходят на нашем известнейшем природном памятнике, Горе Кольцо, откуда открывается великолепный вид на город. Широкая локация позволит с комфортом разместиться съёмочной группе и создать насыщенные и атмосферные кадры", — заключил Евгений Моисеев.
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