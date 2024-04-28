Фильм "Армариус. Тайна Красной планеты" начали снимать в Кисловодске

В Кисловодске стартовали съёмки фильма "Армариус. Тайна Красной планеты"

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На этой неделе в Кисловодске стартовали съёмки музыкального фильма "Армариус. Тайна Красной планеты". Об этом пишет агентство "ТАСС" со ссылкой на слова главы города Евгения Моисеева.

Фото: commons.wikimedia.org by Колоскова Юлия is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Он сообщил, что картина станет первым независимым проектом, который будет полностью реализован в Северном Кавказе. В качестве режиссёра выступит Виктор Козленко.

"Съёмки проходят на нашем известнейшем природном памятнике, Горе Кольцо, откуда открывается великолепный вид на город. Широкая локация позволит с комфортом разместиться съёмочной группе и создать насыщенные и атмосферные кадры", — заключил Евгений Моисеев.

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